Ангелина Комарова, сестра украинского журналиста и телеведущего, впервые стала мамой. Она родила дочь. Из роддома Ангелину встретила и Александра Кучеренко, жена Дмитрия Комарова.

Сегодня, 8 октября, Ангелина Комарова сообщила о том, что впервые стала мамочкой. Она опубликовала милые фото на своей странице в инстаграме.

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У сестры украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Комарова родилась девочка. Новоиспеченная мама продемонстрировала трогательные фотографии из роддома.

На фото Ангелина предстала в ярком оранжевом костюме, дополнив образ красной сумочкой. На руках она держала ребенка и улыбалась. Вокруг девушек было много огромных букетов цветов и воздушных шариков. Также отметим, что на кадрах Ангелину можно увидеть рядом с женой Дмитрия Комарова – Александрой Кучеренко.

Будь самой счастливой на свете,

- подписала фотографии Ангелина Комарова.



Ангелина Комарова / Instagram / @komarova_angelina



Ангелина Комарова / Instagram / @komarova_angelina

Напомним, что у журналиста-путешественника Дмитрия Комарова есть младшие брат и сестра – Николай и Ангелина, которые являются двойняшками. Разница в возрасте между ними – шесть лет. Ангелина Комарова работает креативным директором в салоне красоты.