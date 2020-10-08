Сестра Дмитрия Комарова впервые стала мамой: трогательные фото
Ангелина Комарова, сестра украинского журналиста и телеведущего, впервые стала мамой. Она родила дочь. Из роддома Ангелину встретила и Александра Кучеренко, жена Дмитрия Комарова.
Сегодня, 8 октября, Ангелина Комарова сообщила о том, что впервые стала мамочкой. Она опубликовала милые фото на своей странице в инстаграме.
Стоит знать Звезда "Варьяты-шоу" Владимир Жогло стал отцом
У сестры украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Комарова родилась девочка. Новоиспеченная мама продемонстрировала трогательные фотографии из роддома.
На фото Ангелина предстала в ярком оранжевом костюме, дополнив образ красной сумочкой. На руках она держала ребенка и улыбалась. Вокруг девушек было много огромных букетов цветов и воздушных шариков. Также отметим, что на кадрах Ангелину можно увидеть рядом с женой Дмитрия Комарова – Александрой Кучеренко.
Будь самой счастливой на свете,
- подписала фотографии Ангелина Комарова.
Ангелина Комарова / Instagram / @komarova_angelina
Ангелина Комарова / Instagram / @komarova_angelina