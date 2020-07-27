Яким може бути наше життя у майбутньому? Яким могло бути наше минуле, якщо події змінилися б? Антиутопії можуть відповісти на Ваше питання, але в найбільш песимістичному варіанті. Читайте підбірку 24 каналу найкращих серіалів-антиутопій.

"Чорне дзеркало" / Black Mirror (2011-2019)

Рейтинг IMDb: 8,8

"Чорне дзеркало" з назви – це те дзеркало, яке ви можете побачити на кожній стіні, на кожному столі, у кожній долоні: холодний, осяйний екран телевізора, монітора, смартфона". Так Чарлі Брукер, журналіст The Guardian, і водночас продюсер відгукується про ідею серіалу. Британська науково-фантастична антологія розповідає про побічні наслідки залежності людства від технологій. Кожна серія має своїх персонажів і історію. Але всі вони пов'язані одною думкою: що станеться з людством, якщо ми будемо необачні.

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Чорне дзеркало: дивіться трейлер серіалу онлайн

"Оповідь служниці" / The Handmaid's Tale (2017-2019)

Рейтинг IMDb: 8,5

"Коли людина прямує до величезної ями, час попередити її про небезпеку" ("Оповідь служниці", Маргарет Етвуд). І, очевидно, цей час настав. Американський телевізійний серіал заснований на однойменному романі Маргарет Етвуд. Перший його сезон завоював вісім нагород з тринадцяти номінацій "Праймтайм Еммі" й отримав Золотий глобус. Події відбуваються в майбутньому (орієнтовно 2200-ті роки) у теократичній Республіці Галаад (територія сучасних США). Але чимало критиків говорять про те, що серіал має відголос періоду після Другої світової війни, де у багатьох країнах були заборонені аборти. Згідно із сюжетом, лише одна жінка зі ста може народити дитину. Тож їх збирають в спеціальних таборах, де навчають, а згодом віддають в сім'ю офіцерів служницями. Єдина їхня робота: зачати й народити дитину.

Оповідь служниці: дивіться трейлер серіалу онлайн

"Люди" / Humans (2015-2018)

Рейтинг IMDb: 8,0

Одне з найбільших запитань для людства: чи замінять роботи людину повністю? Британсько-американський науково-фантастичний серіал створений на основі шведського "Реальні люди". Для того, щоб актори могли правильно зображати машину, вони ходили на заняття з хореографії, де детально вивчали всі рухи. У серіалі люди у повсякденному житті мають при собі робота "Синтетика". Основна ідея: розповісти про можливі майбутні відносини між людиною та машиною, а також межу між ними.

Люди: дивіться трейлер серіалу онлайн

"1983" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,8

Це перший проект Netflix, знятий польською мовою, тож усім її знавцям можна дивитись серіал в оригіналі. Аґнєшка Голланд, відома як режисер фільму "Ціна правди" про Ґарета Джонса, виступила режисером і цього проекту. Політичний детектив розповідає про рік, коли холодна війна між тоталітарним комуністичним режимом і Заходом триває. Польська Народна Республіка досі залишилась радянською. Слідчий народної міліції Анатоль під час розслідування смерті підлітка дізнається велику кількість секретної інформації. Готується змова, щоб повалити владу в країні.

1983: дивіться трейлер серіалу онлайн

"Людина у високому замку" / The Man in the High Castle (2015-2019)

Рейтинг IMDb: 8,0

"А що було б, якби Гітлер переміг?" Часто ставите собі таке питання – подивіться американський вебсеріал. Це ще одна альтернативна історія, в якій країни Осі (гітлерівської коаліції) не зазнали поразки в Другій світовій війні. Серіал знятий за мотивами однойменної книжки Філіпа Діка 1962 року. Сполучені Штати діляться на три частини: маріонеткову державу Японії, таку ж країну Третього Рейху та Нейтральну Зону. На думку видання The Variety: "У цій серйозній амбітній драмі небагато надії, проте є моменти живого зв'язку, які змушують повірити, що люди – і навіть зображення – можуть змінити світ".

Людина у високому замку: дивіться трейлер серіалу онлайн

Автор: Марія Касій