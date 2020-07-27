Какой может быть наша жизнь в будущем? Каким могло быть наше прошлое, если события изменились бы? Антиутопии могут ответить на Ваш вопрос, но в наиболее пессимистическом варианте. Читайте подборку 24 канала лучших сериалов-антиутопий.

"Черное зеркало" / Black Mirror (2011-2019)

Рейтинг IMDb: 8,8

"Черное зеркало" из названия – это то зеркало, которое вы можете увидеть на каждой стене, на каждом столе, в каждой ладони: холодный, лучезарный экран телевизора, монитора, смартфона". Так Чарли Брукер, журналист The Guardian, и одновременно продюсер отзывается об идее сериала. Британская научно-фантастическая антология рассказывает о побочных последствиях зависимости человечества от технологий. Каждая серия имеет своих персонажей и историю. Но все они связаны одной мыслью: что произойдет с человечеством, если мы будем опрометчивые.

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"Рассказ служанки" / The Handmaid's Tale (2017-2019)

Рейтинг IMDb: 8,5

"Когда человек идет к огромной яме, время предупредить его об опасности" ("Рассказ служанки", Маргарет Этвуд). И, очевидно, это время наступило. Американский телевизионный сериал основан на одноименном романе Маргарет Этвуд. Первый его сезон завоевал восемь наград из тринадцати номинаций "прайм-тайм Эмми" и получил Золотой глобус. События происходят в будущем (ориентировочно 2200-е годы) в теократической Республике Галаад (территория современных США). Но многие критики говорят о том, что сериал имеет отзвук периода после Второй мировой войны, где во многих странах были запрещены аборты. Согласно сюжету, только одна женщина из ста может родить ребенка. Поэтому их собирают в специальных лагерях, где учат, а потом отдают в семью офицеров служанками. Единственная их работа: зачать и родить ребенка.

Рассказ служанки: смотрите трейлер сериала онлайн

"Люди" / Humans (2015-2018)

Рейтинг IMDb: 8,0

Один из крупнейших вопросов для человечества: заменят ли работы человека полностью? Британско-американский научно-фантастический сериал создан на основе шведского "Реальные люди". Для того, чтобы актеры могли правильно изображать машину, они ходили на занятия по хореографии, где подробно изучали все движения. В сериале люди в повседневной жизни имеют при себе работа "Синтетика". Основная идея: рассказать о возможных будущих отношениях между человеком и машиной, а также о границе между ними.

Люди: смотрите трейлер сериала онлайн

"1983" (2018)

Рейтинг IMDb: 6,8

Это первый проект Netflix, снятый на польском языке, и всем его знатокам можно смотреть сериал в оригинале. Агнешка Холланд, известная как режиссер фильма "Цена правды" про Гарета Джонса, выступила режиссером и этого проекта. Политический детектив рассказывает о годе, когда холодная война между тоталитарным коммунистическим режимом и Западом продолжается. Польская Народная Республика до сих пор осталась советской. Следователь народной милиции Анатоль во время расследования смерти подростка узнает большое количество секретной информации. Готовится заговор, чтобы свергнуть власть в стране.

1983: смотрите трейлер сериала онлайн

"Человек в высоком замке" / The Man in the High Castle (2015-2019)

Рейтинг IMDb: 8,0

"А что было бы, если бы Гитлер победил?" Часто ставите себе такой вопрос – посмотрите американский веб-сериал. Это еще одна альтернативная история, в которой страны Оси (гитлеровской коалиции) не потерпели поражение во Второй мировой войне. Сериал снят по мотивам одноименной книги Филиппа Дика 1962 года. Соединенные Штаты делятся на три части: марионеточное государство Японии, такую ​​же страну Третьего Рейха и нейтральную зону. По мнению издания The Variety: "В этой серьезной амбициозной драме немного надежды, однако есть моменты живой связи, которые заставляют поверить, что люди – и даже изображения – могут изменить мир".

Человек в высоком замке: смотрите трейлер сериала онлайн

Автор: Мария Касий