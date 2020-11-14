Серіал "Відіграти назад" таки вийшов на стрімінговій платформі HBO Max. І глядачі вже встигли оцінити не тільки сюжет заплутаної драми, але й ефектні образи виконавиці головної ролі Ніколь Кідман.

Ніколь Кідман у драмі "Відіграти назад"

У коментарі Entertainment Weekly актриса зізналась, що повпливала на образ своєї героїні. Ніколь Кідман уявила Грейс витонченою та водночас беззахисною. І, за її словами, осінні пальта зіграли у відтворенні образу дуже велику роль.

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"У серіалі є символічний аспект. Спершу я думала: "Чому не можна взяти одне пальто?" Та потім вбрання стало частиною моєї героїні. Це те, що побачив режисер. Він візуально робив мене виразнішою, тому пальта тут є знаковими. Певним чином, пальта відтворюють сюжет всієї стрічки. І в них є багато підтексту: це мій бар’єр і мій щит від всього світу, але це також є частиною мене", – розповіла Ніколь Кідман.



Ніколь Кідман у серіалі "Відіграти назад" / Фото Just Jared



Осінній образ Ніколь Кідман / Фото Just Jared



Ніколь Кідман зіграла роль у драматичному серіалі / Фото Just Jared



Розкішний образ Ніколь Кідман / Фото Just Jared



Ніколь Кідман у серіалі "Відіграти назад" / Фото Just Jared

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Що відомо про серіал "Відіграти назад"

Серіал мав вийти на стрімінговій платформі ще весною 2020 року, однак через пандемію коронавірусу прем'єру "Відіграти назад" перенесли на 25 жовтня.

Стрічка розказала про успішну психотерапевтку Грейс Сакс, яка перед випуском авторської книги дізнається про таємниці свого чоловіка. Через це його можуть посадити до в'язниці, а життя жінки перетворюється на суцільний жах. Відтак Грейс забуває про всі поради, які давала іншим у таких випадках, і береться рятувати свою сім'ю.

"Відіграти назад": дивіться трейлер до серіалу