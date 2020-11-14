Сериал "Отыграть назад" все же вышел на стриминговой платформе HBO Max. И зрители уже успели оценить не только сюжет запутанной драмы, но и эффектные образы исполнительницы главной роли Николь Кидман.

Николь Кидман в драме "Отыграть назад"

В комментарии Entertainment Weekly актриса призналась, что повлияла на образ своей героини. Николь Кидман представила Грейс изящной и в то же время беззащитной. И, по ее словам, осенние пальто сыграли в воссоздании образа очень большую роль.

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"В сериале есть символический аспект. Сперва я думала: "Почему нельзя взять одно пальто?" Но потом наряд стал частью моей героини. Это то, что увидел режиссер. Он визуально делал меня более выразительной, поэтому пальто здесь знаковые. Определенным образом пальто воспроизводят сюжет всей ленты. И в них много подтекста: это мой барьер и мой щит от всего мира, но это также является частью меня", – рассказала Николь Кидман.



Николь Кидман в сериале "Отыграть назад"/ Фото Just Jared



Осенний образ Николь Кидман / Фото Just Jared



Николь Кидман сыграла роль в драматическом сериале / Фото Just Jared



Роскошный образ Николь Кидман​/ Фото Just Jared



Николь Кидман в сериале "Отыграть назад" / Фото Just Jared

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Что известно о сериале "Отыграть назад"

Сериал должен был выйти на стриминговой платформе еще весной 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса премьеру "Отыграть назад" перенесли на 25 октября.

Лента рассказала об успешном психотерапевте Грейс Сакс, которая перед выпуском авторской книги узнает о тайне своего мужа. Из-за этого его могут посадить в тюрьму, а жизнь женщины превращается в сплошной ужас. Поэтому Грейс забывает обо всех советах, которые давала другим в таких случаях, и берется спасать свою семью.

"Отыграть назад": смотрите трейлер к сериалу