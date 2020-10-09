Серіал "Велика маленька брехня" став одним із найпопулярніших у мережі. Після 2 сезонів шоу закрили, однак голлівудська актриса Ніколь Кідман розповіла, що стрічку можуть продовжити.

Як вона зізналась в інтерв'ю австралійському глянцю Marie Claire, остаточного рішення поки немає, адже наразі тривають перемовини з авторами та зірками проєкту. Водночас Ніколь Кідман запевнила, що всі головні актриси серіалу Різ Візерспун, Зої Кравіц, Лора Дерн та Шейлін Вудлі залюбки підписали контракт на 3 сезон "Великої маленької брехні".

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"Ми з Різ розмовляємо телефоном або списуємось один раз на тиждень. Вона щойно переїхала назад до Нешвілла, і ми справді близькі подруги. Ми всі просто хочемо знову працювати разом. Я надіслала текстові повідомлення Зої та Лорі, а в авторів Девіда Келлі і Ліліан Маккартні вже є дуже хороші ідеї для сценарію", – розповіла Ніколь Кідман.

Що відомо про серіал "Велика маленька брехня"

Перші серії "Великої маленької брехні" вийшли на екран у 2017 році та прикували увагу мільйонів кіноманів. За сюжетом, у невеличкому американському містечку стається вбивство на благодійному шкільному заході. Правоохоронці розслідують справу та підозрюють у злочині п'ятьох матусь, яких .

Цікаво, що глядачі не знають до кінця 1 сезону, хто загинув та що сталось. Перед ними розкриваються брудні та подекуди моторошні деталі життя звичайних американських родин, які мають статки, однак не можуть похизуватись щасливими стосунками.

Після шаленого успіху представники HBO продовжили проєкт на 2 сезон. До зіркового складу долучилась оскароносна Меріл Стріп, яка внесла до "Великої маленької брехні" особливої інтриги. Сюжет стрічки був логічно завершеним, відтак кіномани і не сподівались, що проєкт можуть відновити.

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