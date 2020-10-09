Сериал "Большая маленькая ложь" стал одним из самых популярных в сети. После 2 сезонов шоу закрыли, однако голливудская актриса Николь Кидман рассказала, что ленту могут продлить.

Как она призналась в интервью австралийскому глянцу Marie Claire, окончательного решения пока нет, ведь сейчас идут переговоры с авторами и звездами проекта. В то же время Николь Кидман заверила, что все главные актрисы сериала Риз Уизерспун, Зои Кравиц, Лора Дерн и Шейлин Вудли охотно подписали контракт на 3 сезон "Большой маленькой лжи".

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"Мы с Риз разговариваем по телефону или списываемся один раз в неделю. Она только что переехала обратно в Нэшвилл, и мы действительно близкие подруги. Мы все просто хотим снова работать вместе. Я послала текстовое сообщение Зои и Лори, а у авторов Дэвида Келли и Лилиан Маккартни уже есть очень хорошие идеи для сценария", – рассказала Николь Кидман.

Что известно о сериале "Большая маленькая ложь"

Первые серии "Большой маленькой лжи" вышли на экран в 2017 году и приковали внимание миллионов киноманов. По сюжету, в небольшом американском городке происходит убийство на благотворительном школьном мероприятии. Правоохранители расследуют дело и подозревают в преступлении пятерых мамочек.

Интересно, что зрители не знают до конца 1 сезона, кто погиб и что произошло. Перед ними раскрываются грязные и местами жуткие детали жизни обычных американских семей, которые богаты, однако не могут похвастаться счастливыми отношениями.

После безумного успеха представители HBO продлили проект на 2 сезон. К звездному составу присоединилась оскароносная Мерил Стрип, которая внесла в "Большую маленькую ложь" особую интригу. Сюжет ленты был логически завершенным, поэтому киноманы и не надеялись, что проект могут возобновить.

Смотрите трейлер к сериалу "Большая маленькая ложь": видео