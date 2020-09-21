Представники Marvel готують одразу кілька прем'єр до кінця 2020 року. Серед запланованих проєктів – серіал "ВандаВіжн". Наразі у мережі презентували офіційний трейлер, який вразив ретро-картинкою.

Відео з'явилось на ютуб-каналі Marvel і всього за лічені години зібрало понад 1,7 мільйона переглядів та тисячі коментарів. Тому можна вже прогнозувати, що серіал "ВандаВіжн" матиме шалений успіх в прокаті.

Дізнавайтесь більше Серіал "ВандаВіжн" від Marvel та Disney+ вийде у 2020 році

За сюжетом, події стрічки відбуватимуться після "Месників: Завершення". Могутня відьма Ванда і Віжн не просто так стали супергероями. У минулому житті дівчина була відома як Ванда Максімофф, але жахливі випробування змусили її змінити ім'я та стати зовсім іншою людиною. Після того, як відьма ледь не опинилась у в'язниці, вона почала нове життя з коханим Віжном у Шотландії.

Сімейні стосунки пари автори проєкту вирішили змалювати кумедно у стилі ситкому, тому на глядачів чекатиме нетипова стрічка Marvel. Та затишні будні у передмісті для Ванди і Віжна перетворюються на випробування, коли супергерої розуміють, що живуть в якійсь альтернативній реальності, що імітує 1950-і роки. Ці події матимуть наслідки для всіх супергероїв кіновсесвіту, про що вже заявили автори "ВандаВіжн".

Дивіться трейлер до серіалу "ВандаВіжн": відео

Головні ролі у "ВандаВіжн" отримали Елізабет Олсен і Пол Беттані. Серіал презентують на Disney+ до кінця 2020 року.