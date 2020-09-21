Представители Marvel готовят сразу несколько премьер к концу 2020 года. Среди запланированных проектов – сериал "Ванда/Вижн". Сейчас в сети презентовали официальный трейлер, который поразил ретро-картинкой.

Видео появилось на ютуб-канале Marvel и всего за считанные часы собрало более 1,7 миллиона просмотров и тысячи комментариев. Поэтому можно уже прогнозировать, что сериал "Ванда/Вижн" будет иметь огромный успех в прокате.

Узнавайте больше Сериал "Ванда/Вижн" от Marvel и Disney+ выйдет в 2020 году: подробности

По сюжету, события ленты будут происходить после "Мстителей: Финал". Могущественная ведьма Ванда и Вижн не просто так стали супергероями. В прошлой жизни девушка была известна как Ванда Максимофф, но ужасные испытания заставили ее изменить имя и стать совершенно другим человеком. После того, как ведьма едва не оказалась в тюрьме, она начала новую жизнь с любимым Вижном в Шотландии.

Семейные отношения пары авторы проекта решили изобразить забавно в стиле ситкома, поэтому зрителей ждет нетипичная лента Marvel. Но уютные будни в пригороде для Ванды и Вижна превращаются в испытания, когда супергерои понимают, что живут в какой-то альтернативной реальности, имитирующей 1950-е годы. Эти события будут иметь последствия для всех супергероев киновселенной, о чем уже заявили авторы "Ванда/Вижн".

Смотрите трейлер к сериалу "Ванда/Вижн": видео

Главные роли в "Ванда/Вижн" получили Элизабет Олсен и Пол Беттани. Сериал презентуют на Disney+ до конца 2020 года.