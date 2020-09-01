Ще у березні серіал "Спіймати Кайдаша" підкорив українських кіноманів гумором та життєвою історією. Тоді на екран вийшла режисерська версія стрічки, а 31 серпня на телеканалі СТБ почали показ розширених епізодів.

Розширена версія "Спіймати Кайдаша"

Вперше про розширену версію серіалу "Спіймати Кайдаша" стало відомо на початку серпня 2020 року. Як повідомляв 24 канал, актор Григорій Бакланов, відомий за роллю Лавріна, оголосив, що кіномани побачать нові серії комедійного проєкту. Однак він одразу ж випередив чутки про 2 сезон "Спіймати Кайдаша" та пояснив, що мова йде про розширену версію серій.

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За словами Григорія Бакланова, епізоди міститимуть досі неопубліковані фрагменти. Під час монтажу автори проєкту вирішили їх вирізати, а тепер повернули, аби глядачі змогли насолодитись розширеною версією стрічки.

Коли і де дивитись "Спіймати Кайдаша"

Серіал транслює український телеканал "СТБ", на замовлення якого й створили стрічку. Покази оновлених серій відбуваються з понеділка до четверга об 20:15.

Графік виходу серій

31 серпня – 1 і 2 серії

1 вересня – 3 і 4 серії

2 вересня – 4 і 5 серії

3 вересня – 5 і 6 серії

7 вересня – 7 і 8 серії

8 вересня – 8 і 9 серії

9 вересня – 9 і 10 серії

10 вересня – 11 і 12 серії

Що відомо про серіал "Спіймати Кайдаша"

Серіал зняли за повістю Івана Нечуя-Левицького "Спіймати Кайдаша". Сценарій переробили на сучасний лад, щоб глядач на прикладі сімейних чвар з ХХ століття побачив проблеми сьогодення. Екранізувати історію взялась талановита сценаристка Наталія Ворожбит, яка і сама постала перед глядачем у ролі мами Мелашки.

У перших епізодах Лаврін повертається з армії до рідного села Семигори. На відміну від свого рідного брата Карпа, він не хоче одружуватись, а залюбки крутить роман з дівчатами. А от первісток Кайдашів залюбки б пішов до вівтаря, але от норовлива Мотря не приймає його залицянь. Та зрештою дівчина здалась перед харизмою Карпа і стала першою невісткою в родині Кайдашів. Миритись з цькуваннями свекрухи вона не хотіла, тому між Мотрею і Кайдашихою спалахує чимало курйозних конфліктів.

З часом і Лаврін знайшов собі кохану. І хоч Мелашка ще ходила до школи, вони все ж одружились та оселились у Семигорах.

Серіал "Спіймати Кайдаша" охоплює період з 2005 до 2014 років, тому у стрічці можна буде побачити не тільки щоденні чвари, але й поділ родини у часи Революції Гідності.

Дивіться трейлер до розширеної версії 1 серії "Спіймати Кайдаша": відео