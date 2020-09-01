Еще в марте сериал "Поймать Кайдаша" покорил украинских киноманов юмором и жизненной историей. Тогда на экран вышла режиссерская версия ленты, а 31 августа на телеканале СТБ начали показ расширенных эпизодов.

Расширенная версия "Поймать Кайдаша"

Впервые о расширенной версии сериала "Поймать Кайдаша" стало известно в начале августа 2020 года. Как сообщал 24 канал, актер Григорий Бакланов, известный по роли Лаврина, объявил, что киноманы увидят новые серии комедийного проекта. Однако он сразу же опередил слухи о 2 сезоне "Поймать Кайдаша" и пояснил, что речь идет о расширенной версии серий.

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По словам Григория Бакланова, эпизоды будут содержать до сих пор неопубликованные фрагменты. Во время монтажа авторы проекта решили их вырезать, а теперь вернули, чтобы зрители смогли насладиться расширенной версией ленты.

Когда и где смотреть "Поймать Кайдаша"

Сериал транслирует украинский телеканал "СТБ", по заказу которого и создали ленту. Показы обновленных серий происходят с понедельника по четверг в 20:15.

График выхода серий

31 августа – 1 и 2 серии

1 сентября – 3 и 4 серии

2 сентября – 4 и 5 серии

3 сентября – 5 и 6 серии

7 сентября – 7 и 8 серии

8 сентября – 8 и 9 серии

9 сентября – 9 и 10 серии

10 сентября – 11 и 12 серии

Что известно о сериале "Поймать Кайдаша"

Сериал сняли по повести Ивана Нечуя-Левицкого "Поймать Кайдаша". Сценарий переделали на современный лад, чтобы зритель на примере семейных распрей из ХХ века увидел проблемы настоящего. Экранизировать историю взялась талантливая сценаристка Наталья Ворожбит, которая и сама предстала перед зрителем в роли мамы Мелашки.

В первых эпизодах Лаврин возвращается из армии в родное село Семигоры. В отличие от своего родного брата Карпа, он не хочет жениться, а охотно крутит роман с девушками. А вот первенец Кайдашей охотно бы пошел к алтарю, но вот своенравная Мотря не принимает его ухаживаний. Однако в конце концов девушка сдалась перед харизмой Карпа и стала первой невесткой в семье Кайдашей. Мириться с травлями свекрови она не хотела, поэтому между Матреней и Кайдашихой вспыхивает немало курьезных конфликтов.

Со временем и Лаврин нашел себе любимую. И хотя Мелашка еще ходила в школу, они все же поженились и поселились в Семигорах.

Сериал "Поймать Кайдаша" охватывает период с 2005 до 2014 лет, поэтому в ленте можно будет увидеть не только ежедневные распри, но и разделение семьи во времена Революции Достоинства.

Смотрите трейлер к расширенной версии 1 серии "Поймать Кайдаша": видео