Події з історії України і неймовірні перевтілення акторів: чим дивуватиме серіал "Сага"
З 5 жовтня в Україні відбудеться прем'єра серіалу "Сага". Телепроєкт став одним з очікуваних, адже розкриває цікаві деталі історії України. Що відомо про серіал та де його можна переглянути – дізнавайтесь у матеріалі.
Сюжет серіалу "Сага"
Як повідомляє канал "Україна", у серіалі "Сага" автори проєкту покажуть найвизначніші події ХХ століття. Війна, революції, Голодомор, сталінські репресії, окупація Києва 1941-го року, Чорнобильська катастрофа, розпад Радянського Союзу, проголошення незалежності України та події Революції Гідності: з якими тільки випробуваннями не зіткнеться українська родина Козаків, яка постане у стрічці.
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На прикладі головних героїв глядачі побачать, як українці переживали історичні події та намагались врятувати головне – свою сім'ю.
"Сага" стосується життя практично кожного українця. Актори приходили на майданчик і говорили, що багато збігається з життям їхніх родин. Цей серіал – драма, що складається з подій, які пережили герої разом з Києвом і країною в цілому", – розповів режисер Дмитро Лактіонов.
Відомо, що серіал складатиметься з 12 епізодів. Прем'єра "Саги" запланована на 5 жовтня.
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Актори серіалу "Сага"
За словами авторів проєкту, до зйомок залучили 300 українських акторів, наймолодшому з яких було менше року. Зокрема у серіалі "Сага" можна буде побачити:
- Аду Роговцеву
- Ольгу Сумську
- Наталію Денисенко
- Лілію Цвелікову
- Григорія Бакланова
- Віктора Жданова
- Ігоря Пазича
- Олександра Соколова та ін.
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Кожен з акторів не приховував, що йому насправді знайомі відчуття, які пережила родина Козаків. Також чимало зірок серіалу "Сага" чули розповіді про ХХ століття від родичів, що також допомогло їм перевтілитись у своїх персонажів.
"Я дуже багато розпитувала про цей період у своєї родини. Коли почалася війна, моя прабабуся була маленькою. Вона розповідала, як вони різали хліб і ділили його на безліч маленьких частин, щоб якось протягнути до отримання наступних пайків. Все, що тоді відбувалося, викликало у людей бажання зберегти свою сім'ю. Не здатися, а прийняти обставини і намагатися вижити в той непростий період", – розповіла актриса Лілія Цвелікова.
Автори серіалу описали 100 років життя в Україні, тому детально змалювали кожну деталь. Персонажі "Саги" продемонструють близько 500 оригінальних образів, які допоможуть передати стиль епохи.
Графік виходу серій
- 1 серія – 5 жовтня
- 2 серія – 6 жовтня
- 3 серія – 7 жовтня
- 4 серія – 8 жовтня
- 5 серія – 12 жовтня
- 6 серія – 13 жовтня
- 7 серія – 14 жовтня
- 8 серія – 15 жовтня
- 9 серія – 19 жовтня
- 10 серія – 20 жовтня
- 11 серія – 21 жовтня
- 12 серія – 22 жовтня