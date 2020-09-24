С 5 октября в Украине состоится премьера сериала "Сага". Телепроект стал одним из ожидаемых, ведь раскрывает интересные детали истории Украины. Что известно о сериале и где его можно посмотреть – узнавайте в материале.

Сюжет сериала "Сага"

Как сообщает канал "Украина", в сериале "Сага" авторы проекта покажут самые крупные события ХХ века. Война, революции, Голодомор, сталинские репрессии, оккупация Киева 1941-го года, Чернобыльская катастрофа, распад Советского Союза, провозглашение независимости Украины и события Революции Достоинства: с какими только трудностями не столкнется украинская семья Казаков, которая появится в ленте.

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На примере главных героев зрители увидят, как украинцы переживали исторические события и пытались спасти главное – свою семью.

"Сага" касается жизни практически каждого украинца. Актеры приходили на площадку и говорили, что многое совпадает с жизнью их семей. Этот сериал – драма, состоящая из событий, которые пережили герои вместе с Киевом и страной в целом", – рассказал режиссер Дмитрий Лактионов.

Известно, что сериал будет состоять из 12 эпизодов. Премьера "Саги" запланирована на 5 октября.

Смотрите тизер к сериалу "Сага": видео

Актеры сериала "Сага"

По словам авторов проекта, к съемкам привлекли 300 украинских актеров, самому молодому из которых было меньше года. В частности в сериале "Сага" можно будет увидеть:

Аду Роговцеву

Ольгу Сумскую

Наталью Денисенко

Лилию Цвеликову

Григория Бакланова

Виктора Жданова

Игоря Пазича

Александра Соколова и др.

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Каждый из актеров не скрывал, что ему на самом деле знакомы ощущения, которые пережила семья Казаков. Также немало звезд сериала "Сага" слышали рассказы о ХХ веке от родственников, что также помогло им перевоплотиться в своих персонажей.

"Я очень много расспрашивала об этом периоде у своей семьи. Когда началась война, моя прабабушка была маленькой. Она рассказывала, как они резали хлеб и делили его на множество маленьких частей, чтобы как-то протянуть до получения следующих пайков. Все, что тогда происходило, вызывало у людей желание сохранить свою семью. Не сдаться, а принять обстоятельства и пытаться выжить в тот непростой период", – рассказала актриса Лилия Цвеликова.

Авторы сериала описали 100 лет жизни в Украине, поэтому детально обрисовали каждую деталь. Персонажи "Саги" продемонстрируют около 500 оригинальных образов, которые помогут передать стиль эпохи.

График выхода серий