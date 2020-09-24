События из истории Украины и невероятные перевоплощения актеров: чем удивит сериал "Сага"
С 5 октября в Украине состоится премьера сериала "Сага". Телепроект стал одним из ожидаемых, ведь раскрывает интересные детали истории Украины. Что известно о сериале и где его можно посмотреть – узнавайте в материале.
Сюжет сериала "Сага"
Как сообщает канал "Украина", в сериале "Сага" авторы проекта покажут самые крупные события ХХ века. Война, революции, Голодомор, сталинские репрессии, оккупация Киева 1941-го года, Чернобыльская катастрофа, распад Советского Союза, провозглашение независимости Украины и события Революции Достоинства: с какими только трудностями не столкнется украинская семья Казаков, которая появится в ленте.
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На примере главных героев зрители увидят, как украинцы переживали исторические события и пытались спасти главное – свою семью.
"Сага" касается жизни практически каждого украинца. Актеры приходили на площадку и говорили, что многое совпадает с жизнью их семей. Этот сериал – драма, состоящая из событий, которые пережили герои вместе с Киевом и страной в целом", – рассказал режиссер Дмитрий Лактионов.
Известно, что сериал будет состоять из 12 эпизодов. Премьера "Саги" запланирована на 5 октября.
Смотрите тизер к сериалу "Сага": видео
Актеры сериала "Сага"
По словам авторов проекта, к съемкам привлекли 300 украинских актеров, самому молодому из которых было меньше года. В частности в сериале "Сага" можно будет увидеть:
- Аду Роговцеву
- Ольгу Сумскую
- Наталью Денисенко
- Лилию Цвеликову
- Григория Бакланова
- Виктора Жданова
- Игоря Пазича
- Александра Соколова и др.
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Каждый из актеров не скрывал, что ему на самом деле знакомы ощущения, которые пережила семья Казаков. Также немало звезд сериала "Сага" слышали рассказы о ХХ веке от родственников, что также помогло им перевоплотиться в своих персонажей.
"Я очень много расспрашивала об этом периоде у своей семьи. Когда началась война, моя прабабушка была маленькой. Она рассказывала, как они резали хлеб и делили его на множество маленьких частей, чтобы как-то протянуть до получения следующих пайков. Все, что тогда происходило, вызывало у людей желание сохранить свою семью. Не сдаться, а принять обстоятельства и пытаться выжить в тот непростой период", – рассказала актриса Лилия Цвеликова.
Авторы сериала описали 100 лет жизни в Украине, поэтому детально обрисовали каждую деталь. Персонажи "Саги" продемонстрируют около 500 оригинальных образов, которые помогут передать стиль эпохи.
График выхода серий
- 1 серия – 5 октября
- 2 серия – 6 октября
- 3 серия – 7 октября
- 4 серия – 8 октября
- 5 серия – 12 октября
- 6 серия – 13 октября
- 7 серия – 14 октября
- 8 серия – 15 октября
- 9 серия – 19 октября
- 10 серия – 20 октября
- 11 серия – 21 октября
- 12 серия – 22 октября