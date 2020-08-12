Після участі у зйомках "Велика маленька брехня" все більше продюсерів захотіли попрацювати із Зої Кравіц. Однак нещодавно стало відомо, що один проєкт за участю актриси закрили. Серіал "Фанатик" завершився на 1 сезоні.

Реакція Зої Кравіц на рішення Hulu

Стрічка виходила на стрімінговій платформі Hulu, яка назначила Зої Кравіц не тільки актрисою, але й виконавчим продюсером. Очікувалось, що у 2021 році вийде продовження серіалу "Фанатик", однак компанія несподівано вирішила закрити проєкт, про що повідомляє Vulture.

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Після такого рішення Зої Кравіц опублікувала допис в інстаграмі, де постала із членами знімальної групи.

Хочу віддати належне моїй родині із "Фанатика". Дякую за всю ту любов, яку ви вклали в це шоу. Я в захваті від вас. І дякую всім, хто дивився, любив і підтримував нас, – написала вона.

Та одним дописом актриса не обмежилась. Вже в коментарях Зої Кравіц іронічно натякнула, що на Hulu бракує фільмів і серіалів про темношкірих людей.

"Принаймні, у Hulu є багато інших шоу за участю темношкірих жінок, які ми можемо подивитися. Ой, ні, зачекайте...", – додала вона.

Що відомо про серіал "Фанатик"

Серіал дебютував на Hulu у лютому 2020 року. Сюжет "Фанатика" базується на однойменній книзі Ніка Горнбі та її першої екранізації у 2000 році.

За сюжетом, власниця невеликої крамнички Роб намагається розібратись у своєму особистому житті. Однак, не отримавши відповіді від минулого, неможливо будувати майбутнє. Тому Роб вирішує поговорити зі всіма колишніми хлопцями та з'ясувати причини їхнього розриву. І відповіді можуть бути не зовсім очевидними для самої героїні.

Дивіться трейлер до серіалу "Фанатик": відео