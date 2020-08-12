После участия в съемках "Большая маленькая ложь" все больше продюсеров захотели поработать с Зои Кравиц. Однако недавно стало известно, что один проект с участием актрисы закрыли. Сериал "Фанатик" завершился на 1 сезоне.

Реакция Зои Кравиц на решение Hulu

Лента выходила на стриминговой платформе Hulu, которая назначила Зои Кравиц не только актрисой, но и исполнительным продюсером. Ожидалось, что в 2021 году выйдет продолжение сериала "Фанатик", однако компания неожиданно решила закрыть проект, о чем сообщает Vulture.

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После такого решения Зои Кравиц опубликовала сообщение в инстаграме, где предстала с членами съемочной группы.

Хочу отдать должное моей семье из "Фанатика". Спасибо за всю ту любовь, которую вы вложили в это шоу. Я в восторге от вас. И спасибо всем, кто смотрел, любил и поддерживал нас,

– написала она.

Но одной заметкой актриса не ограничилась. Уже в комментариях Зои Кравиц иронично намекнула, что на Hulu не хватает фильмов и сериалов о темнокожих людях.

"По крайней мере, у Hulu есть много других шоу с участием темнокожих женщин, которые мы можем посмотреть. Ой, нет, подождите...", – добавила она.

Что известно о сериале "Фанатик"

Сериал дебютировал на Hulu в феврале 2020 года. Сюжет "Фанатика" базируется на одноименной книге Ника Хорнби и ее первой экранизации в 2000 году.

По сюжету, владелица небольшой лавочки Роб пытается разобраться в своей личной жизни. Однако, не получив ответа от прошлого, невозможно строить будущее. Поэтому Роб решает поговорить со всеми бывшими парнями и выяснить причины их разрыва. И ответы могут быть не совсем очевидными для самой героини.

Смотрите трейлер к сериалу "Фанатик": видео