Серіал "Чорнобиль" нагородили телепремією BAFTA як найкращий мінісеріал
П'ятисерійний мінісеріал "Чорнобиль" телеканалу HBO виборов 9 з 14 нагород престижної кінопремії BAFTA. Зокрема, стрічку визнали найкращим мінісеріалом.
Британсько-американський серіал про трагедію на Чорнобильській АЕС вперше вийшов на екран у травні 2019 року. Після прем'єри він здобув визнання у всьому світі. "Чорнобиль" був претендентом на 14 нагород від членів Британської академії телебачення та кіномистецтва в рамках премії BAFTA TV. Спершу повідомлялося, що драма виборола одразу сім статуеток, проте тепер вона поповнила цю колекцію ще двома.
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Британська кіноакадемія 31 липня влаштувала онлайн-церемонію нагородження переможців. Це була друга частина урочистої події. Зустріч була віртуальною, оскільки у світі досі триває пандемія коронавірусу і збирати велику кількість людей в одному місці – небезпечно. Тоді і стало відомо, що британский актор Джаред Харіс, який зіграв у "Чорнобилі" головну роль – академіка Валерія Легасова, переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль" та отримав бажану "Бронзову маску".
А сам серіал здобув статуетку у номінації "Найкращий мінісеріал". Загалом стрічка забрала 9 з 14 нагород, що вкотре приголомшило шанувальників світового кіномистецтва.
Нагороди серіалу "Чорнобиль" на BAFTA TV
- Найкраща режисерська робота" (Юган Ренк)
- Найкраща операторська робота
- Найкращі декорації
- Найкращий дизайн костюмів
- Найкращий оригінальний саундтрек (Гільдур Ґуднадоттір)
- Найкращий звук і монтаж
- Найкраща робота художника
- Найкраща чоловіча роль (Джаред Харіс)
- Найкращий мінісеріал
Мінісеріал "Чорнобиль" – трейлер: дивіться відео онлайн