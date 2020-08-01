П'ятисерійний мінісеріал "Чорнобиль" телеканалу HBO виборов 9 з 14 нагород престижної кінопремії BAFTA. Зокрема, стрічку визнали найкращим мінісеріалом.

Британсько-американський серіал про трагедію на Чорнобильській АЕС вперше вийшов на екран у травні 2019 року. Після прем'єри він здобув визнання у всьому світі. "Чорнобиль" був претендентом на 14 нагород від членів Британської академії телебачення та кіномистецтва в рамках премії BAFTA TV. Спершу повідомлялося, що драма виборола одразу сім статуеток, проте тепер вона поповнила цю колекцію ще двома.

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Британська кіноакадемія 31 липня влаштувала онлайн-церемонію нагородження переможців. Це була друга частина урочистої події. Зустріч була віртуальною, оскільки у світі досі триває пандемія коронавірусу і збирати велику кількість людей в одному місці – небезпечно. Тоді і стало відомо, що британский актор Джаред Харіс, який зіграв у "Чорнобилі" головну роль – академіка Валерія Легасова, переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль" та отримав бажану "Бронзову маску".

А сам серіал здобув статуетку у номінації "Найкращий мінісеріал". Загалом стрічка забрала 9 з 14 нагород, що вкотре приголомшило шанувальників світового кіномистецтва.

Нагороди серіалу "Чорнобиль" на BAFTA TV

Найкраща режисерська робота" (Юган Ренк)

Найкраща операторська робота

Найкращі декорації

Найкращий дизайн костюмів

Найкращий оригінальний саундтрек (Гільдур Ґуднадоттір)

Найкращий звук і монтаж

Найкраща робота художника

Найкраща чоловіча роль (Джаред Харіс)

Найкращий мінісеріал

Мінісеріал "Чорнобиль" – трейлер: дивіться відео онлайн