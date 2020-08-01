Пятисерийный мини-сериал "Чернобыль" телеканала HBO завоевал 9 из 14 наград престижной кинопремии BAFTA. В частности, ленту признали лучшим мини-сериалом.

Британско-американский сериал о трагедии на Чернобыльской АЭС впервые вышел на экран в мае 2019 года. После премьеры он получил признание во всем мире. "Чернобыль" был претендентом на 14 наград от членов Британской академии телевидения и киноискусства в рамках премии BAFTA TV. Сначала сообщалось, что драма завоевала сразу семь статуэток, однако теперь она пополнила эту коллекцию еще двумя.

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Британская киноакадемия 31 июля устроила онлайн-церемонию награждения победителей. Это была вторая часть торжественного события. Встреча была виртуальной, поскольку в мире продолжается пандемия коронавируса и собирать большое количество людей в одном месте – опасно. Тогда и стало известно, что британский актер Джаред Харрис, сыгравший в "Чернобыле" главную роль – академика Валерия Легасова, победил в номинации "Лучшая мужская роль" и получил желаемую "Бронзовую маску".

А сам сериал получил статуэтку в номинации "Лучший мини-сериал". В целом лента забрала 9 из 14 наград, что в очередной раз поразило поклонников мирового киноискусства.

Награды сериала "Чернобыль" на BAFTA TV

Лучшая режиссерская работа (Йохан Ренк)

Лучшая операторская работа

Лучшие декорации

Лучший дизайн костюмов

Лучший оригинальный саундтрек (Хильдур Гуднадоуттир)

Лучший звук и монтаж

Лучшая работа художника

Лучшая мужская роль (Джаред Харрис)

Лучший мини-сериал

Мини-сериал "Чернобыль" – трейлер: смотрите видео онлайн