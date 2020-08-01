Сериал "Чернобыль" наградили телепремией BAFTA как лучший мини-сериал
Пятисерийный мини-сериал "Чернобыль" телеканала HBO завоевал 9 из 14 наград престижной кинопремии BAFTA. В частности, ленту признали лучшим мини-сериалом.
Британско-американский сериал о трагедии на Чернобыльской АЭС впервые вышел на экран в мае 2019 года. После премьеры он получил признание во всем мире. "Чернобыль" был претендентом на 14 наград от членов Британской академии телевидения и киноискусства в рамках премии BAFTA TV. Сначала сообщалось, что драма завоевала сразу семь статуэток, однако теперь она пополнила эту коллекцию еще двумя.
Читайте также Эмми-2020: список номинантов престижной премии
Британская киноакадемия 31 июля устроила онлайн-церемонию награждения победителей. Это была вторая часть торжественного события. Встреча была виртуальной, поскольку в мире продолжается пандемия коронавируса и собирать большое количество людей в одном месте – опасно. Тогда и стало известно, что британский актер Джаред Харрис, сыгравший в "Чернобыле" главную роль – академика Валерия Легасова, победил в номинации "Лучшая мужская роль" и получил желаемую "Бронзовую маску".
А сам сериал получил статуэтку в номинации "Лучший мини-сериал". В целом лента забрала 9 из 14 наград, что в очередной раз поразило поклонников мирового киноискусства.
Награды сериала "Чернобыль" на BAFTA TV
- Лучшая режиссерская работа (Йохан Ренк)
- Лучшая операторская работа
- Лучшие декорации
- Лучший дизайн костюмов
- Лучший оригинальный саундтрек (Хильдур Гуднадоуттир)
- Лучший звук и монтаж
- Лучшая работа художника
- Лучшая мужская роль (Джаред Харрис)
- Лучший мини-сериал
Мини-сериал "Чернобыль" – трейлер: смотрите видео онлайн