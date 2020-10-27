Чимало прихильників DC Comics в очікуванні нових серій "Бетвумен". І поки стрічку готують до презентації, у мережі показали, як виглядатиме нова супергероїня.

За даними The Hollywood Reporter, роль у серіалі отримала актриса Джавісія Леслі. У коментарі журналістам вона наголосила, що головним завданням було підкреслити, що Бетвумен – афроамериканка. І це авторам проєкту вдалось зробити.

Дивіться також Колін Фаррелл шокував своїм виглядом у новому "Бетмені": фото зі зйомок

Для мене було дуже важливо, щоб глядачі могли дізнатися вже по одному силуету, що Бетвумен – темношкіра дівчина. Приталений костюм і красиве афро – ми безумовно впорались, – заявила актриса.

На перших офіційних фото Джавісія Леслі постала у чорно-червоному костюмі супергероїні та масці, що прикриває верхню частину обличчя. Також Бетвумен матиме плащ за прикладом Бетмена. Знімки вже встигли викликати захват у мережі, адже кіномани очікували на 2 сезон проєкту.



Бетвумен у виконанні актриси Джавісії Леслі / Фото CW

Водночас автори нової "Бетвумен" зазначили, що важливо було, аби супергероїня могла з легкістю виконувати трюки та зникати у темряві. Відтак на розробку костюму витратили чимало часу. Та коли вони побачили щасливу усмішку актриси Джавісії Леслі, зрозуміли, що новий сезон серіалу зможе вразити і кіноманів.

"Незабаром вона зрозуміє силу образу Бетвумен і те, що він може означати для всіх інших у Готемі… Це означало, що нам варто створити новий дизайн броні та новий плащ, що, безперечно, вказує на потужність", – розповіла виконавча продюсерка серіалу Керолайн Дріс.



Нова Бетвумен: перший погляд / Фото CW

Що відомо про серіал "Бетвумен"

Створенням серіалу займається компанія Warner Bros. у співпраці з The CW. Перша частина "Бетвумен" вийшла на екран у 2019 році та викликала цікавість у кіноманів. Тому автори проєкту вирішили продовжити стрічку на 2 сезон, внісши чималі зміни у знімальній команді.

Так, головну роль у серіалі віддали бісексуальній актрисі Джавісії Леслі. Сталось це після того, як Рубі Роуз, яка зіграла супергероїню DC у 1 сезоні, відмовилась підписувати контракт на продовження зйомок. Причину актриса відмовилась озвучувати пресі.



А ось так Бетвумен виглядала в 1 сезоні / Фото Filmix