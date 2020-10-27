Немало поклонников DC Comics в ожидании новых серий "Бэтвумен". И пока фильм готовят к презентации, в Сети показали, как будет выглядеть новая супергероиня.

По данным The Hollywood Reporter, роль в сериале получила актриса Джависия Лесли. В комментарии журналистам она отметила, что главной задачей было подчеркнуть, что Бетвумен – афроамериканка. И это авторам проекта удалось сделать.

Смотрите также Колин Фаррелл шокировал своим видом в новом "Бэтмене": фото со съемок

Для меня было очень важно, чтобы зрители могли узнать уже по одному силуэту, что Бетвумен – темнокожая девушка. Приталенный костюм и красивое афро – мы определенно справились, – заявила актриса.

На первых официальных фото Джависия Лесли появилась в черно-красном костюме супергероини и маске, прикрывающей верхнюю часть лица. Также Бэтвумен будет иметь плащ по примеру Бэтмена. Снимки уже успели вызвать восторг в сети, ведь киноманы ожидали 2 сезон проекта.



Бетвумен в исполнении актрисы Джависии Лесли / Фото CW

В то же время авторы новой "Бетвумен" отметили, что важно было, чтобы супергероиня могла с легкостью выполнять трюки и исчезать в темноте. Поэтому на разработку костюма потратили немало времени. И когда они увидели счастливую улыбку актрисы Джависии Лесли, поняли, что новый сезон сериала сможет поразить и киноманов.

"Вскоре она поймет силу образа Бетвумен и то, что он может означать для всех остальных в Готэме... Это означало, что нам стоит создать новый дизайн брони и новый плащ, что, бесспорно, указывает на мощность", – рассказала исполнительный продюсер сериала Кэролайн Дрис.



Новая Бетвумен: первый взгляд / Фото CW

Что известно о сериале "Бетвумен"

Созданием сериала занимается компания Warner Bros. в сотрудничестве с The CW. Первая часть "Бетвумен" вышла на экран в 2019 году и вызвала интерес у киноманов. Поэтому авторы проекта решили продлить ленту на 2 сезон, внеся немалые изменения в съемочной команде.

Так, главную роль в сериале отдали бисексуальной актрисе Джависии Лесли. Произошло это после того, как Руби Роуз, сыгравшая супергероиню DC в 1 сезоне, отказалась подписывать контракт на продолжение съемок. Причину актриса отказалась озвучивать прессе.



А вот так Бетвумен выглядела в 1 сезоне / Фото Filmix