Голливудский актер Колин Фаррел сыграет злодея в новом "Бэтмене". И узнать в зловещем "Пингвине" знаменитого красавца будет крайне сложно.

Впервые зрители оценили перевоплощение Колина Фаррела в конце августа 2020 года, когда в сети опубликовали первый официальный трейлер. Тогда актер предстал перед киноманами с гримом и лишним весом, что изменило красавца до неузнаваемости, передает 24 канал.

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Колин Фаррел изменился до неузнаваемости Вв "Бэтмене" / Фото Insider

На днях в британском Ливерпуле возобновили съемки новой ленты DC. В сеть уже попали новые кадры со съемочной площадки, на которых можно увидеть главных актеров ленты. В частности, и Колина Фаррела, который выходил из здания в кожаном тренче, классическом костюме в полоску и лавандовой рубашке.

Кроме этого, на фото, которое сделали папарацци, видно Зои Кравиц в роли "Женщины-кошки" и Роберта Паттинсона в образе Брюса Уэйна.

Интересные детали нового "Бэтмена"

После того, как Роберт Паттинсон переболел коронавируом, авторы нового "Безмена" возобновили съемочный процесс. Из-за сбоя в графике премьеру ленты уже решили перенести с октября 2021-го на 4 марта 2022 года. Дата не является окончательной, ведь из-за пандемии коронавируса съемки могут прерывать.

По сюжету ленты, Бэтмен будет расследовать загадочные смерти, которые происходят в Готэме. Чтобы раскрыть дело, супергерою нужно будет столкнуться со всеми злодеями и узнать темную сторону истории родного города. Среди опасных преступников, с которыми встретится Брюс Уэйн – знаменитый Джокер и Пингвин.

"Речь идет о первых днях существования Бэтмена, когда супергерой еще далек от идеала. Одна из его интересных задач – научиться быть Бэтменом. Такой криминологический эксперимент, когда герой пытается понять, что он может сделать, чтобы изменить Готэм... Он как будто растет как легенда, и преступники наконец начинают его бояться. Он еще не является символом надежды и должен столкнуться с реалиями и узнать, как его воспринимает общество", – рассказал режиссер Мэтт Ривз.

Известно, что новая лента станет первой в трилогии. Все части "Бэтмена" будет снимать режиссер Мэтт Ривз. Главную роль в супергеройской трилогии получил Роберт Паттинсон.

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