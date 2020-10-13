Голлівудський актор Колін Фаррел зіграє лиходія у новому "Бетмені". І впізнати у зловісному "Пінгвіні" знаменитого красеня буде вкрай складно.

Вперше глядачі оцінили перевтілення Коліна Фаррела наприкінці серпня 2020 року, коли у мережі опублікували перший офіційний трейлер. Тоді актор постав перед кіноманами з гримом та зайвою вагою, що змінило красеня до невпізнання, передає 24 канал.

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Колін Фаррел змінився до невпізнання у "Бетмені" / Фото Insider

Днями у британському Ліверпулі відновили зйомки нової стрічки DC. У мережу вже потрапили нові кадри зі знімального майданчика, на яких можна побачити головних акторів стрічки. Зокрема, і Коліна Фаррела, який виходив з будівлі у шкіряному тренчі, класичному костюмі в смужку та лавандовій сорочці.

Окрім цього, на фото, яке зробили папараці, видно Зої Кравіц у ролі "Жінки-кішки" та Роберта Паттінсона в образі Брюса Вейна.

Цікаві деталі нового "Бетмена"

Після того, як Роберт Паттінсон перехворів на коронавірус, автори нового "Безмена" відновили знімальний процес. Через збій у графіку прем'єру стрічки вже вирішили перенести з жовтня 2021-го на 4 березня 2022 року. Дата не є остаточною, адже через пандемію коронавірусу зйомки можуть переривати.

За сюжетом стрічки, Бетмен буде розслідувати загадкові смерті, які стаються у Готемі. Щоб розкрити справу, супергерою потрібно буде зіткнутись з усіма лиходіями та довідатись темну сторону історію рідного міста. Серед небезпечних злочинців, з якими зустрінеться Брюс Вейн – знаменитий Джокер та Пінгвін.

"Мова йде про перші дні існування Бетмена, коли супергерой ще далекий від ідеалу. Одне із його цікавих завдань – навчитись бути Бетменом. Такий кримінологічний експеримент, коли герой намагається зрозуміти, що він може зробити, щоб змінити Готем… Він наче зростає як легенда, і злочинці нарешті починають його боятися. Він ще не є символом надії та має зіткнутись з реаліями та дізнатись, як його сприймає суспільство", – розповів режисер Метт Рівз.

Відомо, що нова стрічка стане першою у трилогії. Всі частини "Бетмена" зніматиме режисер Метт Рівз. Головну роль у супергеройській трилогії отримав Роберт Паттінсон.

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