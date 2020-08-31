Церемонія вручення державних нагород України відбулась у Києві 31 серпня за участю Президента України Володимира Зеленського. Серед усіх нагороджених почесні відзнаки отримали вокаліст гурту BEZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець та відома українська співачка Ніна Матвієнко

З рук Володимира Зеленського Орден княгині Ольги II ступеня отримала 72-річна естрадна співачка Ніна Матвієнко, повідомляє 24 канал. Згідно з указом Президента України від 25 серпня 2020 року, нагороду жінка отримала за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм. Варто додати, що Ніна Матвієнко у 1997 році також отримала Орден княгині Ольги III ступеня.

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Почесне звання заслуженого артистка України 31 серпня також отримав і 38-річний Сергій Танчинець – лідер музичного гурту BEZ ОБМЕЖЕНЬ. Це його перша державна нагорода.

Дивіться відео з нагородження почесними відзнаками 31 серпня: