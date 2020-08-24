Колишній учасник гурту "Тартак" Олександр Положинський відмовився від ордену "За заслуги" ІІІ ступеня. Нагороду йому вручив Президент України Володимир Зеленський.

Чому Положинський відмовився від нагороди

Положинський відзначив, що нагорода Зеленського йому не потрібна. Про це Олександр Положинський сказав у відеозверненні, яке оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.

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Співак додав, що для нього важливою нагородою є премія імені Василя Стуса, яку музиканту вручив покійний Євген Сверстюк. За його словами, він цінує ті відзнаки, які йому вручали військові офіцери та бойові командири під час концертів гурту "Тартак" для військових.

Окрім цього, він наголосив, що на такий орден заслуговують інші люди. Він згадав про фігурантів справи Шеремета – ветерана Андрія Антоненка, волонтерку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь.

Сьогодні ми йшли в колоні і згадували про людей, яких безпідставно звинувачують у вбивстві. Це Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь. От ці люди дійсно заслуговують на нагороди. Хоча би за те, що вже майже рік потерпають від беззаконня,

– наголосив Положинський.

Що цьому передувало

Президент України Володимир Зеленський відзначив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня співака та музиканта Олександра Положинського. Співак у відповідь написав у соцмережах "чи є якась процедура відмови від ордену".

Перед тим Положинський заявив, що у нього не питали дозвіл на використання пісні на концерті до Дня Незалежності України.

Відеозвернення Сашка Положинського: