Бывший участник группы "Тартак" Александр Положинский отказался от ордена "За заслуги" ІІІ степени. Награду ему вручил Президент Украины Владимир Зеленский.

Почему Положинский отказался от награды

Положинский отметил, что награда Зеленского ему не нужна. Об этом Александр Положинский сказал в видеообращении, которое обнародовал на своей странице в Фейсбуке.

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Певец добавил, что для него важной наградой является премия имени Василия Стуса, которую музыканту вручил покойный Евгений Сверстюк. По его словам, он ценит те знаки отличия, которые ему вручали военные офицеры и боевые командиры во время концертов группы "Тартак" для военных.

Кроме этого, он отметил, что такого ордена заслуживают другие люди. Он вспомнил о фигурантах дела Шеремета – ветерана Андрея Антоненко, волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Сегодня мы шли в колонне и вспоминали о людях, которых безосновательно обвиняют в убийстве. Это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Вот эти люди действительно заслуживают награды. Хотя бы за то, что уже почти год страдают от беззакония,

– отметил Положинский.

Что этому предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский отметил орденом "За заслуги" ІІІ степени певца и музыканта Александра Положинского. Певец в ответ написал в соцсетях "есть ли какая-то процедура отказа от ордена".

Перед тем Положинский заявил, что у него не спрашивали разрешение на использование песни на концерте ко Дню Независимости Украины.

Видеообращение Саши Положинского: