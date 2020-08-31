Церемония вручения государственных наград Украины состоялась в Киеве 31 августа с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Среди всех награжденных почетные знаки отличия получили вокалист группы BEZEN Сергей Танчинец и известная украинская певица Нина Матвиенко

Из рук Владимира Зеленского Орден княгини Ольги II степени получила 72-летняя эстрадная певица Нина Матвиенко, сообщает 24 канал. Согласно указу Президента Украины от 25 августа 2020 года, награду женщина получила за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм. Стоит добавить, что Нина Матвиенко в 1997 году также получила Орден княгини Ольги III степени.

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Почетное звание заслуженного артистка Украины 31 августа также получил и 38 – летний Сергей Танчинец – лидер музыкальной группы BEZ ОБМЕЖЕНЬ. Это его первая государственная награда.

Смотрите видео с награждения почетными знаками отличия 31 августа: