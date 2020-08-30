Успішний український шоумен та політик Сергій Притула святкує 5 річницю шлюбу з Катериною Сопельник. З нагоди дерев'яного весілля він чуттєво привітав кохану дружину, промовисто і з гумором підсумувавши спільні досягнення за роки сімейного життя.

5 років тому телеведучий та гуморист Сергій Притула офіційно одружився з продюсеркою "Нового каналу" Катериною Сопельник, зігравши гучне весілля у Львові. Сьогодні ж, 30 серпня, зірковий чоловік привітав кохану з першим ювілеєм подружнього життя. Зворушливий допис він опублікував на особистій сторінці у фейсбуці.

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Сергій Притула підсумував, чого пара досягла за п'ять років разом. Серед його тріумфів 600 концертів по всьому світу та близько 300 ефірів телепрограм на трьох каналах. Крім того, шоумен набрав 5 зайвих кілограмів й посивів, щоправда, лише на бороді.

Натомість 35-річна Катерина впродовж всього часу займалась не лише кар'єрою на телебаченні, а й присвячувала себе сім'ї, на що в її зіркового чоловіка часу катастрофічно не вистачало. Жінка займалась ремонтами, піклувалась про дітей – сина Притули від першого шлюбу Дмитра та спільну донечку Соломію, планувала відпустки, навчилась готувати улюблені страви коханого та навіть нагадувала про дні народження його рідних.

З кожним роком ти стаєш красивішою і мудрішою! І ще, тобі дуже пасує материнство! Мені залишається дрібничка – робити все, щоб тобі було не соромно зі мною "вийти в люди"! І я дуже стараюсь! Вітаю нас з першою "5-річкою"! Люблю так, що на очі не бачу,

– з гумором і безмежною любов'ю написав Сергій Притула.

Милий допис зірка доповнив спільними світлинами з коханою. Одна з них – з весілля у Львові, а інша зроблена під час спільної прогулянки нічним Києвом на тлі пам'ятки та символу столиці Золотих воріт.

Катерина Сопельник також не оминула увагою 5 річницю шлюбу й публічно привітала Сергія Притулу в інстаграмі. Вона поширила фото з коханим і 3-річною донечкою Соломією та зізналась шоумену в коханні, наголосивши, що він надихає її на нові звершення.

"Юхуууу! 5 років, як ми сім'я! З кожним роком все більше переконуюся, що зробила правильний вибір! Мій вічний двигун, мегамозок, мій креатив, люблю тебе! Я завжди поруч! Ще стільки ж разів по 20", – написала дружина Сергія Притули.

Весільні фото Сергія Притули й Катерини Сопельник