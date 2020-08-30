Успешный украинский шоумен и политик Сергей Притула празднует 5 годовщину брака с Екатериной Сопельник. По случаю деревянной свадьбы он чувственно поздравил любимую жену, красноречиво и с юмором подытожив совместные достижения за годы семейной жизни.

5 лет назад телеведущий и юморист Сергей Притула официально вступил в брак с продюсером "Нового канала" Екатериной Сопельник, сыграв громкую свадьбу во Львове. Сегодня же, 30 августа, звездный муж поздравил любимую с первым юбилеем супружеской жизни. Трогательное сообщение он опубликовал на личной странице в фейсбуке.

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Сергей Притула подытожил, чего пара достигла за пять лет вместе. Среди его триумфов 600 концертов по всему миру и около 300 эфиров телепрограмм на трех каналах. Кроме того, шоумен набрал 5 лишних килограммов и поседел, правда, только на бороде.

Зато 35-летняя Екатерина на протяжении всего времени занималась не только карьерой на телевидении, но и посвящала себя семье, на что у ее звездного мужа времени катастрофически не хватало. Женщина занималась ремонтами, заботилась о детях – сыне Притулы от первого брака Дмитрие и совместной дочери Соломии, планировала отпуска, научилась готовить любимые блюда любимого и даже напоминала про дни рождения его родных.

С каждым годом ты становишься красивее и мудрее! И еще, тебе очень идет материнство! Мне остается пустячок – делать все, чтобы тебе было не стыдно со мной "выйти в люди"! И я очень стараюсь! Поздравляю нас с первой "5-ркой"! Люблю так, что на глаза не вижу,

– с юмором и безграничной любовью написал Сергей Притула.

Милый пост звезда дополнил общими фотографиями с любимой. Одна из них – со свадьбы во Львове, а другая сделана во время совместной прогулки по ночному Киеву на фоне памятника и символа столицы Золотых ворот.

Екатерина Сопельник также не обошла вниманием 5 годовщину брака и публично поздравила Сергея Притулу в Инстаграме. Она распространила фото с любимым и 3-летней дочерью Соломией и призналась шоумену в любви, отметив, что он вдохновляет ее на новые свершения.

"Юхуууу! 5 лет, как мы семья! С каждым годом все больше убеждаюсь, что сделала правильный выбор! Мой вечный двигатель, мегамозг, мой креатив, люблю тебя! Я всегда рядом! Еще столько же раз по 20", – написала жена Сергея Притулы.

Свадебные фото Сергея Притулы и Екатерины Сопельник