На майданчику він – ведучий, а вдома – турботливий батько. Сергій Притула виховує сина Дмитра і доньку Соломію. Чого зірковий татусь навчає дітей та за що сварить – дізнавайтесь у матеріалі.

Як Сергій Притула виховує доньку

Про виховання дітей Сергій Притула розповів в інтерв’ю Раміни Есхакзай, передає Новий канал. Ведучий зізнався, що його 3-річна донька Соломія якраз у тому віці, коли батькам треба все пояснювати і навчати манерам. Для прикладу зірковий татко розповів історію, як вчив дитину манер за обідом.

До теми Сергій Притула дав 4 важливі поради, як виховувати дітей

"Насамперед, навчаємо речей, які стосуються ввічливості. Доньці зараз три роки – неймовірно крутий вік "чомучки" і поглинання знань. Дуже важливо на прикладах пояснювати деякі моменти. Ось я приходжу, донька їсть. Кажу: "Смачного!" Вона на мене дивиться. Кажу: "Соломійка, так не робиться. Я побажав тобі смачного, ти маєш подякувати". Вона дивиться. Кажу: "Що ж, якщо у мене така невихована дівчинка, піду поплачу. Тому що коли мені бажають смачного, я кажу "дякую", твоя мама і твій братик кажуть "дякую", усі кажуть "дякую". На таких от дрібничках навчаємо хороших справ", – розповів Сергій Притула.

Окрім цього, ведучий зізнався, що тільки в одному випадку може насварити маленьку донечку.

Завжди суворо махаю пальцем на доньку, якщо вона намагається образити свою маму. Тоді пропадає і вік, і гендер, бо ніхто не має права ображати маму, – зазначив він.



Сергій Притула з дружиною і донькою / Фото Facebook / @serhiyprytula

Чи дозволяє Сергій Притула доньці користуватись гаджетами

У сім'ї Сергія Притули існує чимало правил для дітей, які надихають нащадків до читання книг та саморозвитку. Одне з них – менше часу використовувати гаджети. та якщо сину Дмитру складніше було ввести обмеження, то 3-річна Соломія використовує електронні девайси у навчальних цілях. Дівчинка полюбляє дивитись уроки англійської у мережі та з легкістю вивчає нові слова.

"Доньці 3 роки, до телефону їй ще далеко. Раз на день на пів години ми даємо їй планшет, тому що вона любить інтерактивні уроки англійської. Зайвий раз не наймаємо репетиторів за страшні гроші – наша дитина у віці 3 років поступово наповнює свій словниковий запас. І це чудово!" – зазначив він.

А от для 11-річного Дмитра Сергій Притула запропонував експеримент. На канікулах він попросив сина день прожити без телефону і подивитись, що щось зміниться у його буднях. І так хлопчик зрозумів, що і без гаджетів можна цікаво проводити час. Водночас під час навчання у сина Сергія Притули не вистачає часу на ігри в телефоні.



Сергій Притула з донькою / Фото Facebook / @serhiyprytula