На площадке он – ведущий, а дома – заботливый отец. Сергей Притула воспитывает сына Дмитрия и дочь Соломию. Чему звездный папа учит детей и за что ругает – узнавайте в материале.

Как Сергей Притула воспитывает дочь

О воспитании детей Сергей Притула рассказал в интервью Рамины Эсхакзай, передает Новый канал. Ведущий признался, что его 3-летняя дочь Соломия как раз в том возрасте, когда родителям нужно все объяснять и учить манерам. Например звездный папа рассказал историю, как учил ребенка манерам за обедом.

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"Прежде всего, обучаем вещам, которые касаются вежливости. Дочке сейчас три года – невероятно крутой возраст "почемучки" и поглощения знаний. Очень важно на примерах объяснять некоторые моменты. Вот я прихожу, дочь ест. Говорю: "Приятного аппетита!" Она на меня смотрит. Говорю: "Соломийка, так не делается. Я пожелал тебе приятного, ты должна поблагодарить". Она смотрит. Говорю: "Что же, если у меня такая невоспитанная девочка, пойду поплачу. Потому что когда мне желают приятного аппетита, я говорю "спасибо", твоя мама и твой брат говорят "спасибо", все говорят "спасибо". На таких вот мелочах обучаем хорошим делам", – рассказал Сергей Притула.

Кроме этого, ведущий признался, что только в одном случае может отругать маленькую дочь.

Всегда строго машу пальцем на дочь, если она пытается обидеть свою маму. Тогда пропадает и возраст, и гендер, потому что никто не имеет права оскорблять маму, – отметил он.



Сергей Притула с женой и дочерью / Фото Facebook / @serhiyprytula

Позволяет ли Сергей Притула дочери пользоваться гаджетами

В семье Сергея Притулы существует немало правил для детей, которые вдохновляют потомков к чтению книг и саморазвитию. Одно из них – меньше времени использовать гаджеты. Но если сыну Дмитрию сложнее ввести ограничения, то 3-летняя Соломия использует электронные девайсы в учебных целях. Девочка любит смотреть уроки английского в сети и с легкостью изучает новые слова.

"Дочке 3 года, до телефона ей еще далеко. Ежедневно на полчаса мы даем ей планшет, потому что она любит интерактивные уроки английского. Лишний раз не нанимаем репетиторов за страшные деньги – наш ребенок в возрасте 3 лет постепенно наполняет свой словарный запас . И это прекрасно!" – отметил он.

А вот для 11-летнего Дмитрия Сергей Притула предложил эксперимент. На каникулах он попросил сына день прожить без телефона и посмотреть, изменится ли что-то в его буднях. И так мальчик понял, что и без гаджетов можно интересно проводить время. В то же время во время обучения у сына Сергея Притулы не хватает времени на игры в телефоне.



Сергей Притула с дочкой / Фото Facebook / @serhiyprytula