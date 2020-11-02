Ведучий і шоумен Сергій Притула балотувався на посаду мера Києва, однак програв на місцевих виборах Віталію Кличку. Заради політики він був готовий залишити шоу-бізнес та оголосив про вихід з "Вар'яти-шоу". Про те, чи змінилась його позиція тепер, читайте в новині.

Про плани після невдачі на місцевих виборах Сергій Притула розговорився в інтерв'ю для видання "Українська правда". Він був одним з головних претендентів на посаду мера столиці та мав підтримку киян ще до старту агітаційної кампанії. Задовго до 25 жовтня ведучий розставив пріоритети та заявив, що йде з проєкту "Вар'яти-шоу", очільником якого був 10 років, та в разі перемоги – відмовиться від кар'єри на "Новому каналі".

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Сергій Притула зазначив, що його рішення щодо виходу з "Вар'яти-шоу" як актора та автора не змінилось. Свій творчий шлях колектив продовжує без нього.

Це перегорнута сторінка. Звичайно, що я на контакті з хлопцями… Я за них як переживав, так і буду переживати – за їхні успіхи, але на роботу, скажімо так, у "Вар'яти" я вже не ходжу,

– пояснив ведучий.

Зважаючи на те, що Сергій Притула програв на місцевих виборах Віталію Кличку та голові КМДА часів Януковича Олександру Попову, від посади ведучого на "Новому каналі" він не відмовляється. Крім того, він має авторську програму на радіо "НВ". Шоумен пояснив, наразі лише ці два заняття його робота.

Додамо, що в період передвиборчої кампанії Притула заявляв, що відходить ще й від проведення корпоративів, адже замовниками є переважно політики, через дії яких він і вирішив розпочати суспільно-політичну діяльність.