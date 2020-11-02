Ведущий и шоумен Сергей Притула баллотировался на пост мэра Киева, однако проиграл на местных выборах Виталию Кличко. Ради политики он был готов покинуть шоу-бизнес и объявил о выходе из "Варьяты-шоу". О том, изменилась ли его позиция теперь, читайте в новости.

О планах после неудачи на местных выборах Сергей Притула разговорился в интервью для издания "Украинская правда". Он был одним из главных претендентов на пост мэра столицы и имел поддержку киевлян еще до старта агитационной кампании. Задолго до 25 октября ведущий расставил приоритеты и заявил, что уходит из проекта "Варьяты-шоу", главой которого был 10 лет, и в случае победы – откажется от карьеры на "Новом канале".

К теме Сергей Притула попрощался с "Варьяты-шоу": трогательное фото

Сергей Притула отметил, что его решение по выходу из "Варьяты-шоу" как актера и автора не изменилось. Свой творческий путь коллектив продолжает без него.

Это перевернутая страница. Конечно, что я на контакте с ребятами... Я за них как переживал, так и буду переживать – за их успехи, но на работу, скажем так, в "Варьяты" я уже не хожу,

– объяснил ведущий.

Несмотря на то, что Сергей Притула проиграл на местных выборах Виталию Кличко и главе КГГА времен Януковича Александру Попову, от должности ведущего на "Новом канале" он не отказывается. Кроме того, он имеет авторскую программу на радио "НВ". Шоумен объяснил, что пока только эти два занятия его работа.

Добавим, что в период предвыборной кампании Притула заявлял, что отходит еще и от проведения корпоративов, ведь заказчиками являются преимущественно политики, из-за действий которых он и решил начать общественно-политическую деятельность.