Після затяжної пандемії коронавірусу чимало українських зірок обмежелись відпочинок у близьких приморських країнах або ж мандрівками Україною. Ведучий Сергій Притула поділився, чому обрав другий варіант.

Існує стереотип, що успішні зірки віддають перевагу виключно люксовому відпочинку в п'ятизірковому готелі десь на морському узбережжі дорогого курорту. А от телеведучому "Нового каналу" Сергію Притулі байдуже – бути під час поїздки all inclusive з анімацією по вечорах, чи юшка на вогнищі з піснями під гітару. Головне не як, а з ким.

Цікаво Сергій Притула назвав найбільший гонорар за всю кар'єру

"Мені не важливий формат відпочинку. Важливе оточення. Хороша компанія вирішує все. Страшенно сподобалося відпочивати з наметами цього літа. Спокій, жодних сторонніх звуків – природа, пташки і шум хвильок. Домовилися з друзями, що будемо намагатися вириватися з наметами нашою компанією на кілька днів хоча б раз на літо", – розповів Притула.

Хоча Сергій Притула любить відкривати нові країни, через пандемію він відклав закордонні поїздки.

Ми родиною ухвалили рішення, що цього року наш сімейний бюджет на відпочинок дістанеться вітчизняним операторам індустрії гостинності. Карантин "підрізав крила" багатьом. У туризмі це було дуже відчутно. І, повірте, надзвичайно приємно чути, коли тобі кажуть, що ти перший клієнт у прокаті квадроциклів після карантину. Я вважаю, що підтримати гривнею своїх готельєрів, рестораторів, власників індустрії розваг – це краще, ніж відвезти ці гроші за кордон,

– прокоментував своє рішення шоумен.

Варто додати, що цьогоріч Сергій Притула разом із сім'єю та друзями був у горах в українських Карпатах та на морі в Генічеську, що на Херсонщині.