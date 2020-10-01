После затяжной пандемии коронавируса немало украинских звезд ограничились отдыхом в близких приморских странах или же путешествиями по Украине. Ведущий Сергей Притула поделился, почему выбрал второй вариант.

Существует стереотип, что успешные звезды отдают предпочтение исключительно люксовому отдыху в пятизвездочном отеле где-то на морском побережье дорогого курорта. А вот телеведущему "Нового канала" Сергею Притуле безразлично – быть во время поездки all inclusive с анимацией по вечерам, или уха на костре с песнями под гитару. Главное не как, а с кем.

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"Мне не важен формат отдыха. Важно окружение. Хорошая компания решает все. Ужасно понравилось отдыхать с палатками этим летом. Покой, никаких посторонних звуков – природа, птички и шум волн. Договорились с друзьями, что будем пытаться вырываться с палатками нашей компанией на несколько дней хотя бы раз в лето", – рассказал Притула.

Хотя Сергей Притула любит открывать новые страны, из-за пандемии он отложил зарубежные поездки.

Мы семьей приняли решение, что в этом году наш семейный бюджет на отдых достанется отечественным операторам индустрии гостеприимства. Карантин "подрезал крылья" многим. В туризме это было очень ощутимо. И, поверьте, очень приятно слышать, когда тебе говорят, что ты первый клиент в прокате квадроциклов после карантина. Я считаю, что поддержать гривной своих отельеров, рестораторов, владельцев индустрии развлечений – это лучше, чем увезти эти деньги за границу,

– прокомментировал свое решение шоумен.

Стоит добавить, что в этом году Сергей Притула вместе с семьей и друзьями был в горах в украинских Карпатах и на море в Геническе, что на Херсонщине.