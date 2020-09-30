Ведущий и кандидат в мэры Киева Сергей Притула завершил актерскую карьеру и отказался от проведения корпоративов. Однако работа на телевидении сделала его не только известным, но и обеспеченным. Он признался, каким был его самый большой гонорар.

После более 15 лет на телевидении 39-летний Сергей Притула сделал выбор в пользу политики. Он был ведущим рейтинговых и самых успешных шоу в Украине. Ни для кого не секрет, что работа в кадре или на частных мероприятиях приносит известным и знаменитым немалые прибыли. О доходах за годы телекарьеры он рассказал для программы "33 за 3".

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В интервью для программы "Ходят слухи" Сергей Притула объяснил, что больше не будет проводить корпоративы, ведь заказчиками мероприятий часто является политики.

"Заниматься политикой и в тот же момент бегать с микрофоном на корпоративах у тех людей, против которых ты собираешься работать в должности Киевского городского головы, – это не совсем складывается. Такой когнитивный дисонанчик", – отметил ведущий.

Однако ранее от проведения корпоративов Притула не отказывался. Он назвал самый большой гонорар, который принесло ему проведение мероприятия – более 10 тысяч долларов (примерно 300 тысяч гривен сегодня).

Это было когда-то давно, но, кажется, это было более 10 тысяч,

– вспомнил Сергей Притула.

В то же время наименьший гонорар за корпоратив он получил в 2001 году до большой популярности. Тогда он студентом работал на "Радио Тернополь" и за проведение праздника взял только 60 долларов – на сегодня это менее двух тысяч гривен.