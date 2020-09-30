Ведучий та кандидат у мери Києва Сергій Притула завершив акторську кар'єру та відмовився від проведення корпоративів. Однак робота на телебаченні зробила його не лише відомим, а й забезпеченим. Він зізнався, яким був його найбільший гонорар.

Після понад 15 років на телебаченні 39-річний Сергій Притула зробив вибір на користь політики. Він був ведучим найрейтинговіших та найуспішніших шоу в Україні. Ні для кого не секрет, що робота в кадрі чи на приватних заходах приносить відомим і знаменитим чималі прибутки. Про доходи за роки телекар'єри він розповів для програми "33 за 3".

До теми Сергій Притула попрощався з "Вар'яти-шоу": зворушливе фото

В інтерв'ю для програми "Ходят слухи" Сергій Притула пояснив, що більше не буде проводити корпоративи, адже замовниками заходів часто є політики.

"Займатися політикою і в той же момент бігати з мікрофоном на корпоративах у тих людей, проти яких ти збираєшся працювати на посаді Київського міського голови, – це не зовсім складається. Такий когнітивний дисонанчик", – наголосив ведучий.

Однак раніше від проведення корпоративів Притула не відмовлявся. Він назвав найбільший гонорар, який принесло йому проведення заходу – понад 10 тисяч доларів (приблизно 300 тисяч гривень сьогодні).

Це було колись давно, але, здається, це було понад 10 тисяч,

– пригадав Сергій Притула.

Водночас найменший гонорар за корпоратив він отримав 2001 року до великої популярності. Тоді він студентом працював на "Радіо Тернопіль" і за проведення свята взяв лише 60 доларів – на сьогодні це менше як дві тисячі гривень.