Найвідоміший дует ведучих Сергія Притули та Олі Фреймут розпався 7 років тому. Причиною став несподіваний перехід зірки на канал "1+1". Однак шоумен розкрив нові подробиці конфлікту.

Конфлікт колишніх співведучих і друзів поза знімальним майданчиком досі залишається одним з найобговорюваніших в українському шоу-бізі. Раніше Сергій Притула зізнавався, що припинив спілкування з Олею Фреймут через перехід колеги на канал "1+1". Проте для програми "Зе Інтерв'юер" він вперше розповів, що похитнуло його довіру до зірки більше, ніж кар'єрний вибір.

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19 грудня 2013 року Оля Фреймут підписала контракт з телеканалом "1+1". На той час разом з Сергієм Притулою вона вела шоу "Хто зверху?". Під час підготовки до нового сезону зірка пішла з "Нового каналу", залишивши співведучого без партнерки. Однак за три дні до укладання угоди під час особистої зустрічі вона пообіцяла колезі, що залишається.

Що остаточно розсвалило Сергія Притулу з Олею Фреймут

Цим вчинком Оля Фреймут похитнула довіру Притули, однак зірки не розірвали спілкування зовсім. Орієнтовно 2,5 роки тому вони розсварились остаточно. Причиною стала витівка ведучої, яка публічно насміхалась з колеги і друга.

Відбулася дуже некоректна історія з боку Олі, коли вона виставила в інстаграм моє приватне повідомлення, яке я їй адресував,

– поділився Сергій Притула.

Як з'ясувалось, шоумен вітав подругу з днем народження, записавши відео під час пересадки в Стамбулі. Зважаючи на те, що дует ведучих завжди вирізнявся гострими жартами, Притула висловив не тільки захоплення Олею Фреймут, а й по-доброму посміявся з неї. Приватним відео іменинниця вирішила поділитися з публікою, презентувавши його так, ніби одружений колега досі не може забути її.

"30 секунд – це була компліментарна історія, а ще 30 секунд я її тролив. І коли Оля взяла це відео, фактично приватне, вирізала половинку і виставила в інстаграм під таким соусом: "Дивіться, як Притула за мною сохне", я для себе зробив висновки і після цього перестав контактувати", – розповів Сергій Притула.

Сам ведучий зізнався, що ніколи не чинив того, що б змусило Олю Фреймут засумніватися в його щирості. Однак зірка унеможливила їхнє спілкування і дружбу, втративши довіру Притули.