Самый известный дуэт ведущих Сергей Притула и Оля Фреймут распался 7 лет назад. Причиной стал неожиданный переход звезды на канал "1+1". Однако шоумен раскрыл новые подробности конфликта.

Конфликт бывших соведущих и друзей вне съемочной площадки до сих пор остается одним из самых обсуждаемых в украинском шоу-бизе. Ранее Сергей Притула признавался, что прекратил общение с Олей Фреймут из-за перехода коллеги на канал "1+1". Однако для программы "Зе Интервьюер" он впервые рассказал, что пошатнуло его доверие к звезде больше, чем карьерный выбор.

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19 декабря 2013 года Оля Фреймут подписала контракт с телеканалом "1+1". К тому времени вместе с Сергеем Притулой она вела шоу "Кто сверху?". Во время подготовки к новому сезону звезда ушла с "Нового канала", оставив соведущего без партнерши. Однако за три дня до заключения сделки во время личной встречи она пообещала коллеге, что остается.

Что окончательно рассорило Сергея Притулу с Олей Фреймут

Этим поступком Оля Фреймут поколебала доверие Притулы, однако звезды не разорвали общения вовсе. Ориентировочно 2,5 года назад они рассорились окончательно. Причиной стала выходка ведущей, которая публично насмехалась над коллегой и другом.

Произошла очень некорректная история со стороны Оли, когда она выставила в Инстаграм мое личное сообщение, которое я ей адресовал,

– поделился Сергей Притула.

Как выяснилось, шоумен поздравлял подругу с днем рождения, записав видео во время пересадки в Стамбуле. Несмотря на то, что дуэт ведущих всегда отличался острыми шутками, Притула выразил не только восхищение Олей Фреймут, но и по-доброму посмеялся над ней. Частным видео именинница решила поделиться с публикой, презентовав его так, будто женатый коллега до сих пор не может забыть ее.

"30 секунд – это была комплиментарная история, а еще 30 секунд я ее троллил. И когда Оля взяла это видео, фактически частное, вырезала половинку и выставила в инстаграм под таким соусом: "Смотрите, как Притула за мной сохнет", я для себя сделал выводы и после этого перестал контактировать", – рассказал Сергей Притула.

Сам ведущий признался, что никогда не совершал того, что бы заставило Олю Фреймут усомниться в его искренности. Однако звезда сделала невозможным их общение и дружбу, потеряв доверие Притулы.