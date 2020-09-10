Український гуморист і кандидат на виборах міського голови Києва Сергій Притула дав розгорнуте інтерв'ю в ютуб-програмі "Ходят Слухи". Там чоловік поділився думками щодо українського парламенту, чинного президента, своїх політичних амбіцій, а також щодо українського шоу-бізнесу.

З початку російсько-української війни чимало представників вітчизняного шоу-бізнесу поділились на три табори: хтось висловив патріотичну позицію і до сьогодні не підтримує політику Росії, хтось продовжує гастролювати у державі-окупантові або ж навіть зовсім переїхав туди жити, а хтось зайняв нейтральну, аполітичну позицію. Саме про третіх Сергій Притула висловив свої думки, повідомляє 24 канал.

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Наш шоу-бізнес – це дуже імпотентна територія. Територія людей, які під маскою своєї необізнаності ховають свою пасивність, страх, свою фобію бути бідним, когось розгнівати. Тому що коли відбуваються в країні якісь резонасні події, то в тебе (у артиста, – LifeStyle 24) або є позиція, або її немає. Ну ти можеш собі дозволити не мати позицію, але ж ти називаєш себе зіркою. На тебе моляться мільйони, вони дивляться на тебе і чекають якусь реакцію,

– переконаний Притула.

Телеведучий додав, що, звісно, артист може не коментувати ситуації, які складаються, але тоді, на його думку, він чи вона не повинні казати, що вони поза політикою: "… У тебе (артиста, – LifeStyle 24) є шанс доносити людям ту чи іншу позицію. Обери сторону, бажано сторону "світла" і допоможи. Ні, тому що якщо раптом ти будеш критикувати президента, чи його оточення, чи якусь партію, можна лишитися без "карпаратівів".

На коментар ведучої програми "Ходят Слухи" Раміни Есхакзай, що для того, аби щось коментувати, потрібно бути добряче обізнаним у справі, то Притула навів простий приклад у побуті. За його словами, людина, яка посеред вулиці наткнулась на цвях, забитий у дереві, та випадково поранила свою ногу, не буде цікавитись тим, якої товщини цвях і звідки це дерево. Людину конкретно "зачепить" ця ситуацію і вона шукатиме винного – комунальників, владу чи інших, – які допустили таку помилку і наразили людину на небезпеку.

Дивіться інтерв'ю Сергія Притули в програмі "Ходят Слухи" онлайн: