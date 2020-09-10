Украинский юморист и кандидат на выборах мэра Киева Сергей Притула дал развернутое интервью в ютуб-программе "Ходят Слухи". Там он поделился мыслями относительно украинского парламента, действующего президента, своих политических амбиций, а также украинского шоу-бизнеса.

С начала российско-украинской войны многие представители отечественного шоу-бизнеса поделились на три лагеря: кто-то выразил патриотическую позицию и до сих пор не поддерживает политику России, кто-то продолжает гастролировать по государству-оккупанту или даже совсем переехал туда жить, а кто-то занял нейтральную, аполитичного позицию. Именно о третьих Сергей Притула выразил свои мысли, сообщает 24 канал.

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Наш шоу-бизнес – это очень импотентная территория. Территория людей, которые под маской своей неосведомленности прячут свою пассивность, страх, свою фобию быть бедным, кого разгневать. Потому что когда происходят в стране какие-то резонансный события, то у тебя (у артиста, – LifeStyle 24) или есть позиция, или ее нет. Ну ты можешь себе позволить не иметь позицию, но ты называешь себя звездой. Тебя молятся миллионы, они смотрят на тебя и ожидают какой-то реакции,

– убежден Притула.

Телеведущий добавил, что, конечно, артист может не комментировать ситуации, которые складываются, но тогда, по его мнению, он или она не должны говорить, что они вне политики: "... У тебя (артиста, – LifeStyle 24) есть шанс доносить людям ту или иную позицию. Выбери сторону, желательно сторону "света" и помоги. Нет, потому что если вдруг ты будешь критиковать президента или его окружение, или какую-то партию, можно остаться без "карпаративав".

На комментарии ведущей программы "Ходят Слухи" Рамины Есхакзай, что для того, чтобы что-то комментировать, нужно быть хорошо осведомленным в деле, Притула привел простой пример в быту. По его словам, человек, который посреди улицы наткнулся на гвоздь, забитый в дереве, и случайно поранил свою ногу, не будет интересоваться тем, какой толщины гвоздь и откуда это дерево. Человека конкретно "зацепит" эта ситуация и он будет искать виновного – коммунальщиков, власть или других, – кто допустил такую ​​ошибку и подверг человека опасности.

Смотрите интервью Сергея Притулы в программе "Ходят Слухи" онлайн: