Одні з найвідоміших ведучих в українському шоу-бізнесі Сергій Притула та Маша Єфросиніна не лише колеги, а й хороші друзі в реальному житті. Шоумен розповів про дорогий подарунок від зіркової подруги, вартість якого намагався дізнатися для декларації.

Як кандидат на посаду мера Києва Сергій Притула дав інтерв'ю для програми "Зірковий шлях", у якому не міг не згадати про друзів з шоу-бізу. Він розповів курйозний інцидент з гарною подругою ведучою Машею Єфросиніною.

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Зараз він разом з юристом закінчує декларацію, де, окрім придбаного за власні кошти майна, необхідно вказати подарунки, вартість яких перевищує 10 тисяч гривень. Сергій Притула пригадав, що на день народження отримав від Маші Єфросиніної красивий браслет, однак щодо вартості ювелірного виробу засумнівався. Тому вирішив запитати в подруги особисто.

Яким пеньком я виглядав, коли зателефонував Єфросиніній і запитав: "Маша, мені дуже треба знати, скільки коштує. Можеш не називати мені точну цифру, але скажи – дорожче 10 тисяч чи ні?",

– поділився шоумен.

Він не став приховувати, що цей дзвінок шокував ведучу, а перше, що Притула почув у відповідь: "Ти сповна розуму?". Проте браслет у декларацію вносити все ж не довелось, адже його вартість була нижча від 10 тисяч гривень.

"Ні, Сергію, поки ти мені ще не настільки дорогий", – зазначила Маша Єфросиніна під час розмови.



Сергій Притула з Машею Єфросиніною / Фото з соцмереж