Одни из самых известных ведущих в украинском шоу-бизнесе Сергей Притула и Маша Ефросинина не только коллеги, но и хорошие друзья в реальной жизни. Шоумен рассказал о дорогом подарке от звездной подруги, стоимость которого пытался узнать для декларации.

Как кандидат на должность мэра Киева Сергей Притула дал интервью для программы "Звездный путь", в котором не мог не вспомнить о друзьях из шоу-бизнеса. Он рассказал курьезный инцидент с хорошей подругой ведущей Машей Ефросининой.

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Сейчас он вместе с юристом заканчивает декларацию, где, кроме приобретенного за собственные средства имущества, необходимо указать подарки, стоимость которых превышает 10 тысяч гривен. Сергей Притула вспомнил, что на день рождения получил от Маши Ефросининой красивый браслет, однако относительно стоимости ювелирного изделия усомнился. Поэтому решил спросить у подруги лично.

Каким пеньком я выглядел, когда позвонил Ефросининой и спросил: "Маша, мне очень надо знать, сколько стоит. Можешь не называть мне точную цифру, но скажи – дороже 10 000 или нет?",

– поделился шоумен.

Он не стал скрывать, что этот звонок шокировал ведущую, а первое, что Притула услышал в ответ: "Ты в своем уме?". Однако браслет в декларацию вносить все же не пришлось, ведь его стоимость была ниже 10 тысяч гривен.

"Нет, Сергей, пока ты мне еще не настолько дорог", – отметила Маша Ефросинина во время разговора.



Сергей Притула с Машей Ефросининой / Фото из соцсетей