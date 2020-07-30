Український телеведучий та шоумен Сергій Притула відправився у відпустку разом із сім'єю. Під час мандрівки він відсвяткував день народження своєї маленької принцеси та показав, як вона годує зебру.

Сергій Притула після тривалого перебування на карантині все-таки вирішив влаштувати сімейне свято і відправився у літню відпустку. 27 липня його доньці Соломії виповнилося 3 роки, тому поїздка стала справжнім подарунком для дівчинки. Тепер на особистій сторінці в інстаграмі телеведучий показав, як його донечка годує зебру.

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Сергій з дружиною Катериною та донькою відправилися у Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна. Мальовнича місцевість розташована поблизу міста Асканія-Нова Чаплинського району Херсонської області. Соломії дуже сподобалася така мандрівка і вона не соромилася показувати щирі дитячі емоцій у той час, як зірковий татусь знімкував її.

На ролику, який шоумен поширив у мережі, видно декілька красивих зебр. Соломійка з радістю годувала незвичних тваринок. Хоча на вулиці була вітряна та похмура погода, проте це не змогло зіпсувати настрій сім'ї і усі насолодилися часом, проведеним разом. На відео також видно кохану Сергія – Катерину. Жінка з захопленням спостерігає за донькою, на її обличчі також сяє усмішка.

Зебри ситі. Іменинниця щаслива! Білих смуг тобі, моя солодка дівчинко!

– з ніжністю написав у публікації Сергій.