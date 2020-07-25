Український телеведучий та шоумен звик до авіаперельотів, зважаючи за численні гастролі та концерти по всьому світу. Сергій Притула вперше після карантину потрапив до аеропорту "Бориспіль". Він поділився враженнями від внутрішніх перельотів та показав фото з аеропорту "Бориспіль".

З початку червня Україна відновила внутрішні авіарейси та міжнародне авіасполучення. У той час як одні туристи публікують фото з порожніх аеропортів, Сергій Притула вирішив показати, яка ситуація в "Борисполі". На особистій сторінці в інстаграмі ведучий поширив кадр, яким доводить, що в аеропорті досить людно. Сам шоумен дотримувався карантинних норм й позував у захисній масці, проте серед пасажирів були й ті, хто знехтував обмеженнями.

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Сергій Притула не став приховувати свого захвату від того, що внутрішні перельоти "оживають" після суворого карантину, й спростував судження про спорожнілі аеропорти.

Люди, які виставляють фото з пустих холів аеропорту "Бориспіль", мммм... ееее... А де ви їх берете. Людей купа!

– написав Притула.



Сергій Притула в аеропорті "Бориспіль" / Фото Instagram / @siriy_ua

Також ведучий поділився світлиною вже з літака у фейсбуці та розповів про ситуацію на борту. Він не приховував, що по-справжньому радів, побачивши літак. Адже за рік він має близько 80 авіаперельотів, а за кілька місяців "добряче скучив за всією цією аеропортово-літаковою магією". Сергій Притула наголосив, що до звичних умов додались захисні маски, антисептики та пусті крісла між пасажирами.

"Стюардеса сказала: "Ми дуже скучили за небом, а ще більше – за вами". Це дуже взаємно", – зізнався ведучий.