Украинский телеведущий и шоумен привык к авиаперелетам, учитывая многочисленные гастроли и концерты по всему миру. Сергей Притула впервые после карантина попал в аэропорт "Борисполь". Он поделился впечатлениями от внутренних перелетов и показал фото из аэропорта "Борисполь".

С начала июня Украина возобновила внутренние авиарейсы и международное авиасообщение. В то время как одни туристы публикуют фото с пустых аэропортов, Сергей Притула решил показать, какова ситуация в "Борисполе". На личной странице в инстаграме ведущий распространил кадр, которым доказывает, что в аэропорту достаточно людно. Сам шоумен придерживался карантинных норм и позировал в защитной маске, однако среди пассажиров были и те, кто пренебрег ограничениями.

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Сергей Притула не стал скрывать своего восторга от того, что внутренние перелеты "оживают" после строгого карантина, и опроверг суждения об опустевших аэропортах.

Люди, которые выставляют фото из пустых холлов аэропорта "Борисполь", мммм ... ээээ ... А где вы их берете. Людей куча!

– написал Притула.

Сергей Притула в аэропорту "Борисполь" / Фото Instagram / @siriy_ua

Также ведущий поделился фотографией уже с самолета в фейсбуке и рассказал о ситуации на борту. Он не скрывал, что по-настоящему радовался, увидев самолет. Ведь за год он имеет около 80 авиаперелетов, а через несколько месяцев "сильно соскучился по всей этой аэропортово-самолетной магией". Сергей Притула отметил, что к привычным условиям добавились защитные маски, антисептики и пустые кресла между пассажирами.

"Стюардесса сказала: "Мы очень соскучились за небом, а еще больше – за вами". Это очень взаимно", – признался ведущий.