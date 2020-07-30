Украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула отправился в отпуск вместе с семьей. Во время путешествия он отпраздновал день рождения своей маленькой принцессы и показал, как она кормит зебру.

Сергей Притула после длительного пребывания на карантине все-таки решил устроить семейный праздник и отправился в летний отпуск. 27 июля его дочери Соломии исполнилось 3 года, поэтому поездка стала настоящим подарком для девочки. Теперь на личной странице в инстаграме телеведущий показал, как его дочь кормит зебру.

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Сергей с женой Екатериной и дочерью отправились в Биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Ф.Э. Фальц-Фейна. Живописная местность расположена вблизи города Аскания-Нова Чаплинского района Херсонской области. Соломии очень понравилось такое путешествие и она не стеснялась показывать искренние детские эмоций в то время, как звездный папаша фотографировал ее.

На ролике, который шоумен распространил в сети, видно несколько красивых зебр. Соломийка с радостью кормила необычных животных. Хотя на улице была ветреная и пасмурная погода, однако это не смогло испортить настроение семьи и все насладились временем, проведенным вместе. На видео также видно любимую Сергея – Екатерину. Женщина с восторгом наблюдает за дочерью, на ее лице также сияет улыбка.

Зебры ситы. Именинница счастлива! Белых полос тебе, моя сладкая девочка!

– с нежностью написал в публикации Сергей.