Чимало зірок українського шоу-бізнесу не оминув небезпечний коронавірус. Хвороба у них проявлялась по-різному, однак лікування навіть легких симптомів COVID-19 не з дешевих. Сергій Бабкін з дружиною, ведучі Марічка Падалко і Неля Шовкопляс розповіли, скільки витратили на боротьбу з вірусом.

Українські зірки відкрито заявляли про інфікування коронавірусом, а в інтерв'ю для програми "Світське життя" розповіли, скільки витратили на боротьбу з недугою.

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Сергій та Сніжана Бабкіни

Зіркове подружжя захворіло на коронавірус наприкінці серпня. Вони лікувались вдома, переїхавши до квартири батьків у Харкові. Дружина музиканта не відчувала ані запахів, ані смаку, а в самого Сергія Бабкіна страшенно боліли суглоби, голова і навіть очі. На щастя, діти пари не підхопили COVID-19, однак недуга не оминула маму акторки та няню трьох нащадків.

Так, Сергій та Сніжана Бабкіни розповіли, що комплексний підхід до діагностики та лікування коронавірусу обійшовся їм в 30-40 тисяч гривень. Варто зазначити, що пара підтримувала свій стан та імунітет вітамінами, фрешами, великою кількістю чистої води.

Лікування, і ще КТ, і ще аналізи, кров. Ще дітям здавали і батькам здавали. Моя мама захворіла, наша няня захворіла. Я робила 7 або 8 тестів,

– поділилась дружина артиста.

Марічка Падалко

Телеведуча разом з сином і донькою інфікувались коронавірусом в серпні. Хворобу Марічка Падалко переносила вкрай важко. Вона мала високу температуру, кашель, м'язові та головні болі, а після негативного ПЛР-тесту COVID-19 вплинув на шлунково-кишковий тракт. Вона страждала від інтоксикації організму, а самопочуття зірки полегшила лише крапельниця.

Марічка Падалко зізналась, що лікування від коронавірусу родині обійшлось в 10 тисяч гривень, а витрати ведучої покрила страхова компанія.

Неля Шовкопляс

Ведуча "Сніданку з 1+1" отримала позитивний ПЛР-тест у вересні. На погане самопочуття Неля Шовкопляс скаржилась ще за тиждень до діагностування недуги. Вона лікувалась вдома під наглядом лікаря та вживала призначені медикаменти, серед яких лише вітамін C. Тому лікування обійшлось їй в незначну суму.

"Якщо порахувати дві баночки вітаміну С і пляшки води, які я купувала, то нехай 200 гривень я витратила на все лікування", – поділилась ведуча.

У скільки українським зіркам обійшлось лікування COVID-19: дивіться відео онлайн