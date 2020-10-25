Многих звезд украинского шоу-бизнеса не обошел опасный коронавирус. Болезнь у них проявлялась по-разному, однако лечение даже легких симптомов COVID-19 не из дешевых. Сергей Бабкин с женой, ведущие Маричка Падалко и Неля Шовкопляс рассказали, сколько потратили на борьбу с вирусом.

Украинские звезды открыто заявляли об инфицировании коронавирусом, а в интервью для программы "Светская жизнь" рассказали, сколько потратили на борьбу с недугом.

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Сергей и Снежана Бабкины

Звездные супруги заболели коронавирусом в конце августа. Они лечились дома, переехав в квартиру родителей в Харькове. Жена музыканта не чувствовала ни запахов, ни вкуса, а у самого Сергея Бабкина очень болели суставы, голова и даже глаза. К счастью, дети пары не подхватили COVID-19, однако болезнь не обошла маму актрисы и няню трех потомков.

Так, Сергей и Снежана Бабкины рассказали, что комплексный подход к диагностике и лечению коронавируса обошелся им в 30-40 тысяч гривен. Стоит отметить, что пара поддерживала свое состояние и иммунитет витаминами, фрешами, большим количеством чистой воды.

Лечение и еще КТ, и еще анализы, кровь. Еще детям сдавали и родителям сдавали. Моя мама заболела, наша няня заболела. Я делала 7 или 8 тестов,

– поделилась жена артиста.

Маричка Падалко

Телеведущая вместе с сыном и дочерью заразились коронавирусом в августе. Болезнь Маричка Падалко переносила очень тяжело. Она имела высокую температуру, кашель, мышечные и головные боли, а после негативного ПЦР-теста COVID-19 повлиял на желудочно-кишечный тракт. Она страдала от интоксикации организма, а самочувствие звезды облегчила только капельница.

Маричка Падалко призналась, что лечение от коронавируса семье обошлось в 10 тысяч гривен, а расходы ведущей покрыла страховая компания.

Неля Шовкопляс

Ведущая "Завтрака с 1+1" получила положительный ПЦР-тест в сентябре. На плохое самочувствие Неля Шовкопляс жаловалась еще за неделю до диагностирования болезни. Она лечилась дома под наблюдением врача и принимала назначенные медикаменты, среди которых только витамин C. Поэтому лечение обошлось ей в незначительную сумму.

"Если посчитать две баночки витамина С и бутылки воды, которые я покупала, то пусть 200 гривен я потратила на все лечение", – поделилась ведущая.

Во сколько украинским звездам обошлось лечение COVID-19: смотрите видео онлайн