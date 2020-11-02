Голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес долучилася до святкування Геловіну. Для свята вона приміряла надзвичайно сексуальний образ нареченої, який підкреслив її апетитні форми.

Геловін став чудовим приводом для багатьох зірок приміряти найрізноманітніші образи. Джей Ло не стала винятком і також відвідала святкову вечірку. На особистій сторінці в інстаграмі вона вже оприлюднила світлини провокативного образу.

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Цього року на Геловін артистка перевтілилася у сексуальну наречену. Вона одягнула відверту білу сукню, під якою була надзвичайно спокуслива нижня білизна. А корсет підкреслив пишний бюст знаменитості та додав аутфіту ще більшої звабливості.

Такий неординарний та еротичний look зірка поєднала з білими туфлями-човниками на підборах. Доповнила образ численними підвісками на шиї та написом Boy toy ("Хлопчача іграшка") на талії. А вуха прикрашали блискучі сережки у вигляді зірок. Волосся знаменитість вклала у кучері та зібрала у зачіску зверху. На обличчі зробила насичений макіяж, виділивши очі чорними тінями, а губи нафарбувала нюдовим блиском.

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