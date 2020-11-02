Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес присоединилась к празднованию Хеллоуина. Для праздника она примерила очень сексуальный образ невесты, который подчеркнул ее аппетитные формы.

Хэллоуин стал прекрасным поводом для многих звезд примерить самые разнообразные образы. Джей Ло не стала исключением и также посетила праздничную вечеринку. На личной странице в инстаграм она уже обнародовала фотографии провокационного образа.

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В этом году на Хэллоуин артистка перевоплотилась в сексуальную невесту. Она надела откровенное белое платье, под которым было необычайно соблазнительное нижнее белье. А корсет подчеркнул пышный бюст знаменитости и добавил аутфиту еще большей обольстительности.

Такой неординарный и эротичный look звезда соединила с белыми туфлями-лодочками на каблуке. Дополнила образ многочисленными подвесками на шее и надписью Boy toy ("Мальчишечья игрушка") на талии. А уши украшали блестящие серьги в виде звезд. Волосы знаменитость вложила в кудри и собрала в прическу сверху. На лице сделала насыщенный макияж, выделив глаза черными тенями, а губы накрасила нюдовым блеском.

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