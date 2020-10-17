25-річна британська співачка Дуа Ліпа презентувала нову колекцію лондонського бренду Pepe Jeans. Зірка знялась у рекламній фотосесії та показала не лише стильні вбрання, а й розкішне тіло. На одному з фото вона позувала топлес, прикривши оголені груди руками.

На особистій сторінці в інстаграмі Дуа Ліпа представила речі з нової колекції DENIM DECADES, яку створила для бренду Pepe Jeans. Звичайно, артистка показала одяг на собі та влаштувала ефектну рекламну зйомку. Співачка позувала у джинсах, комбінезонах, мінісукнях, відвертих топах і стильних футболках. Проте найбільшу увагу публіки привернув образ з мінімальною кількістю одягу.

До теми На сицилійському узбережжі: Ірина Шейк вразила розкішними формами у рекламі купальників

Так, Дуа Ліпа приміряла джинси з високою талією, які не стала доповнювати ані топом, ані сорочкою, ані бюстгальтером. Зірка прикрила пишні оголені груди руками, позуючи в профіль. З укладкою і ніжним макіяжем вона дуже сексуально виглядала у кадрі та показала татуювання на руках і плечах, додавши чорно-білому кадру еротики.



Дуа Ліпа оголила груди / Фото Instagram / @dualipa

Ще один звабливий кадр – образ співачки в боді з деніму. У відвертому вбранні з рукавами і численними кишенями Дуа Ліпа зухвало показала довгі стрункі ніжки і тонку талію. У блузі з відвертим декольте вона засвітила апетитний бюст. Сексуально зірка виглядала й в розстебнутій атласній сорочці та комбінезоні з паєтками, під які не одягла бюстгальтер.

"Пишаюся тим, що запускаю свою третю і остаточну колекцію для Pepe Jeans. Було неймовірно цікаво і весело вивчати дизайнерську справу з таким легендарним лондонським брендом", – прокоментувала власну колекцію співачка.



Дуа Ліпа в одязі від бренду Pepe Jeans / Фото Instagram / @dualipa



Дуа Ліпа в одязі від бренду Pepe Jeans / Фото Instagram / @dualipa